Кооперация предприятий, ремонт соцобъектов и создание молодежного центра: Вячеслав Федорищев посетил Снежное ДНР

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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в новые регионы России посетил объекты социальной инфраструктуры в городе Снежное Донецкой Народной Республики.

Также руководитель региона встретился с Председателем Правительства Донецкой Народной Республики Евгением Солнцевым, чтобы обсудить текущий капитальный ремонт объектов в Снежном и планы на будущее.

Напомним, начиная с 2022 года региональным Правительством Самарской области в рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией города Снежное подшефному городу оказывается всесторонняя поддержка. 5 июля в режиме видеоконференцсвязи Председатель Правительства ДНР и глава 63-го региона обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества. Вячеслав Федорищев подчеркнул намерения Самарской области помогать Снежному развиваться и масштабироваться. Итогом встречи стало поручение руководителя региона о формировании делегации для поездки в подшефный город и решения вопросов на месте.

В пятницу, 26 июля, Вячеслав Федорищев совместно с командой областного Правительства проинспектировал соцобъекты Снежного, чтобы оценить их состояние и определить необходимые меры поддержки.

Одним из них стала городская школа № 4. Ранее Вячеслав Федорищев, говоря о восстанавливаемых учреждениях образования, отмечал наличие неоснащенных техникой компьютерных классов и обозначал необходимость их оборудования. В рамках визита в образовательную организацию Правительство Самарского области передало комплект компьютеров для оборудования учебного класса.

Отдельное внимание уделили средней школе № 1 – самое большое образовательное учреждение в городе Снежное. Здесь завершается ремонт, а также идет обустройство спортивной площадки и футбольного поля.

При посещении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад №13 «Лучик» Вячеслав Федорищев отметил необходимость установки кондиционера и восстановления одной из групп. Благодаря поддержке Самарского региона в детском саду смогли обновить кухонное оборудование, была произведена замена инженерных сетей и внутренняя отделка помещений.

Также руководитель области оценил ход капитального ремонта республиканского центра отдыха детей, который проводится силами самарских специалистов. Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на необходимости качественного наполнения корпусов.

«Продумайте, что нужно закупать. Например, книги, компьютеры, спортивный инвентарь, – обратился он к руководству центра. – Пожалуйста, все продумайте и нам вместе с главой Снежного покажите. А мы будем думать, отчасти министерство образования ДНР должно подключаться».

При посещении Снежнянской специальной школы-интерната № 42 Вячеслав Федорищев обратил внимание на аварийное состояние прачечной и обещал рассмотреть возможность региона содействовать в данном вопросе.

Евгений Солнцев поблагодарил главу региона за шефскую помощь. Он отметил, что в 2024 году благодаря поддержке Самарского региона отремонтировано 79 объектов, а всего их уже более двухсот.

«От жителей ДНР, от лица Дениса Владимировича Пушилина слова благодарности за ту работу, которую вы делаете вместе с нами, для наших людей. Огромное спасибо за новые школы, за дороги, за ремонт домов. Это работа, которая видна. И вы сами видели, могли оценить, как люди это воспринимают, – сказал Председатель Правительства ДНР. – На самом деле, когда ты видишь счастливые лица детей, наверное, самая лучшая оценка той работы, которую вы делаете».

Важный вопрос – развитие социальной сферы. Руководитель 63-го региона обратил внимание на отсутствие в Снежном молодежного центра, который смог бы стать единым местом концентрации различных кружков, детских и молодежных движений, в том числе и Движения Первых. Его создание будет способствовать развитию потенциала молодых людей в родном городе.

«Поэтому мы приняли решение. Сейчас администрация будет искать объект. Будем делать полноценный молодежный центр, который был бы штаб-квартирой для всех молодежных движений: был бы коворкинг, была бы возможность молодым людям проводить время полезно, с пользой, для творчества, для развития, для предпринимательства, в том числе», – заявил Вячеслав Федорищев.

Одним из ключевых вопросов посещения самарской делегацией города-побратима стало его экономическое развитие.

Ранее Евгений Солнцев обозначал главе 63-го региона необходимость загрузки предприятий, которая позволила бы создать дополнительные рабочие места и способствовала росту экономики. Он просил Вячеслава Федорищева рассмотреть возможность кооперации предприятий Самарской области и Снежного, в особенности градообразующих промышленных компаний.

В ходе командировки в Снежное глава региона провел встречу с представителями промпредприятий. На ней Вячеслав Федорищев подчеркнул заинтересованность Самарской области в налаживании полноценного партнерства между заводами, добавив, что Снежнянский машиностроительный завод «Авиатех» стал частью ГК «Ростех».

«Как и наше предприятие АО «ОДК-Кузнецов». Регион заинтересован в более плотной кооперации. Важно: если необходима какая-то помощь по материально-технической базе, станкам - вы не стесняйтесь говорить, мы здесь эту помощь будем оказывать. Нам важно, чтобы продукция, которая здесь выпускалась, она потом в нашем большом предприятии «ОДК-Кузнецов» правильно была реализована», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Самарская область заинтересована и в развитии сотрудничества со Снежнянским заводом химического машиностроения. Как отметил глава региона, специализация предприятия – это производство технологического оборудования для нефтегазовой отрасли, а Самарская область – нефтегазовый регион.

«Сегодня завод загружен заказами. Это свидетельствует о его высокой востребованности. Мы готовы оказывать содействие в получении новых заказов от наших компаний, которые работают в Самарской области: “Роснефть”, “Газпром”, “НОВАТЭК”», – сказал руководитель области, отметив готовность к кооперации и самарских производителей. Среди них – Электрощит Самара и «Самараавтожгут».

«Нужно смотреть, договариваться и работать вместе. Причем даже договариваться по ходу того, как начинаем работать вместе – на опережение, чтобы продукция уже выпускалась», – акцентировал руководитель субъекта.

Отдельно обсудили и работу Снежнянской швейной фабрики «Снежинка». В настоящее время предприятие перебивается единичными заказами, маленькими партиями. В составе самарской делегации в Снежное приехала самарский модельер, член Союза дизайнеров РФ Мария Казак. Она передала фабрике необходимое оборудование. Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что текстильная продукция из Снежного появится и в Самарской области

«У Марии, ее команды есть знания и опыт, которые коллеги с удовольствием будут передавать, – сказал он. – Если нужно будет помочь – во всем поможем, чтобы продукция была представлена и у нас. Чтобы во всей стране видели, какая замечательная продукция здесь у вас производится».

Подводя итоги, руководитель области отметил большую проводимую работу в сфере экономики и акцентировал внимание на необходимости создания в Снежном новых рабочих мест.

«Мы наметили конкретные мероприятия, которые позволят экономике и промышленности ДНР во взаимодействии с самарскими предприятиями развиваться. Это очень важно, чтобы создавались рабочие места здесь. Наши предприятия в кооперации с предприятиями Донецка могут делать продукцию еще более сильную. Причем это не слова, это конкретные предприятия в Снежном, в нашем подшефном городе, и конкретные предприятия здесь, в Донецке», – резюмировал он.

Говоря о планах, Вячеслав Федорищев поделился: «Обсудили с представителем Правительства, что обязательно проведем где-нибудь в конце года выездное заседание комиссии госсовета по направлению «Промышленность» в Донецке. Здесь очень сильное машиностроение. Сюда пригласим всех, кто работает в комиссии, чтобы на месте, друг другу глядя глаза, честно оценить, какие меры поддержки дополнительно еще нужны, для того, чтобы развивались отрасли».

По мнению руководителя области, заседание также будет способствовать максимально быстрой кооперации предприятий.

Фото: Ольга Павловская, информационное агентство "СОВА"