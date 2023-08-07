Я нашел ошибку
Главные новости:
С 14 по 20 августа в Самаре пройдет 3-я Самарская квартирная триеннале
С 14 по 20 августа в Самаре пройдет 3-я Самарская квартирная триеннале
«Зажигаем не по-детски»: в Самаре прошёл танцевальный вечер для старшего поколения
«Зажигаем не по-детски»: в Самаре прошёл танцевальный вечер для старшего поколения
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
Проект «Национальность.ru» приглашает в путешествие
Проект «Национальность.ru» приглашает в путешествие
Подросток без прав сбил девочку на велосипеде в Шигонском районе
Подросток без прав сбил девочку на велосипеде в Шигонском районе
Антарктида потеряла морской лед размером с Аргентину
Антарктида потеряла морской лед размером с Аргентину
Двух пешеходов сбили за день в Самарской области
Двух пешеходов сбили за день в Самарской области
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.81
1.03
EUR 103.84
1.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Из Самары в зону СВО отправлен очередной гуманитарный конвой «Единой России»

7 августа 2023 15:56
148
Из Самары в зону СВО отправлен очередной гуманитарный конвой «Единой России»
Очередную партию гуманитарного груза для земляков - участников специальной военной операции отправили сегодня из Самарской области. В сборе помощи приняли участие волонтеры «Единой России».
 

Две фуры по 20 тонн повезут «за леточку» экипировку для 2-й Армии и 73-его полка: носки, футболки, нательное белье, спальные мешки и средства гигиены. Для нужд наших бойцов и обустройства военного быта -  полиэтиленовая пленка в рулонах и электронная техника.

Землякам-самарцам, которые защищают страну, предназначается больше 40 тонн грузов. Активное участие в формировании очередной партии гумпомощи принял депутат Государственной Думы от Самарской области Владимир Гутенёв.

«Сегодня в рамках конвоя, который отправляет Самарская область под флагом «Единой России», есть и вклад отечественных машиностроителей – 40 тонн грузов поможет нашим братьям пережить данную ситуацию. Но конечно же, для нас чрезвычайно важно то, чтобы как можно быстрее восстанавливалась экономика. И экономика – это не только рабочие места, это не только кооперация с нашими предприятиями, это подготовка кадров, образования, и мы прикладываем очень большие усилия для того, чтобы как можно быстрее мирная жизнь пришла в их дома. Уверен, что наша совместная работа с Союзом машиностроителей России, Самарской областью и Партией «Единая Россия» поможет быстрее добиться победы», - подчеркнул председатель Комитета  по промышленности и торговли Государственной Думы Владимир Гутенев.

Гуманитарный конвой уже отправился к месту назначения. По пути  к нему присоединится и автомобиль «Нива» который ждут на передовой.

Фото: предоставлено ЕР

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Зажигаем не по-детски»: в Самаре прошёл танцевальный вечер для старшего поколения
07 августа 2023, 18:26
«Зажигаем не по-детски»: в Самаре прошёл танцевальный вечер для старшего поколения
Представители старшего поколения положительно отзывались о возможности потанцевать, зарядились приятной атмосферой и высказали желание ещё принять участие в... Общество
50
Юные спортсмены из Самарской области вошли в десятку лучших футболистов России
03 августа 2023, 15:24
Юные спортсмены из Самарской области вошли в десятку лучших футболистов России
Сейчас футболисты из Сергиевского района отстаивают честь 63-его региона на соревнованиях в Ессентуках, где проходит финал кубка России «Кожаный мяч». Политика
583
В Большечерниговском районе отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт
03 августа 2023, 10:31
В Большечерниговском районе отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт
Жители села Новый Камелик Большечерниговского района внесли в Народную программу партии пожелания по модернизации системы здравоохранения в муниципалитете.... Политика
471
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
7 августа 2023  18:21
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
91
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
7 августа 2023  16:53
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
142
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
7 августа 2023  11:03
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
420
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
6 августа 2023  10:37
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
613
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
4 августа 2023  17:09
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
963
Весь список