Из Самары в зону СВО отправлен очередной гуманитарный конвой «Единой России»

Две фуры по 20 тонн повезут «за леточку» экипировку для 2-й Армии и 73-его полка: носки, футболки, нательное белье, спальные мешки и средства гигиены. Для нужд наших бойцов и обустройства военного быта - полиэтиленовая пленка в рулонах и электронная техника.

Землякам-самарцам, которые защищают страну, предназначается больше 40 тонн грузов. Активное участие в формировании очередной партии гумпомощи принял депутат Государственной Думы от Самарской области Владимир Гутенёв.

«Сегодня в рамках конвоя, который отправляет Самарская область под флагом «Единой России», есть и вклад отечественных машиностроителей – 40 тонн грузов поможет нашим братьям пережить данную ситуацию. Но конечно же, для нас чрезвычайно важно то, чтобы как можно быстрее восстанавливалась экономика. И экономика – это не только рабочие места, это не только кооперация с нашими предприятиями, это подготовка кадров, образования, и мы прикладываем очень большие усилия для того, чтобы как можно быстрее мирная жизнь пришла в их дома. Уверен, что наша совместная работа с Союзом машиностроителей России, Самарской областью и Партией «Единая Россия» поможет быстрее добиться победы», - подчеркнул председатель Комитета по промышленности и торговли Государственной Думы Владимир Гутенев.

Гуманитарный конвой уже отправился к месту назначения. По пути к нему присоединится и автомобиль «Нива» который ждут на передовой.

Фото: предоставлено ЕР