Из Самары в Курскую область отправлен гуманитарный груз

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Сбор необходимых вещей и продуктов продолжается в реготделении партии и Штабе общественной поддержки "Единой России".

В составе груза, подготовленного специально для жителей Курской области, не только бытовая химия, продукты питания, товары первой необходимости, но и газовые генераторы, постельное белье, медикаменты, бытовая техника, средства гигиены, консервы и продукты с длительным сроком хранения.

Сбор и формирование груза проходит по поручению главы региона, исполняющего полномочия Секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия» Вячеслава Федорищева при активном участии регионального и местных отделений партии, волонтеров «Молодой Гвардии», общественников. В региональное отделение «Единой России» приходят жители областной столицы, приезжают со всей губернии, приносят детское питание, памперсы, продукты питания, воду, лекарства, средства гигиены.

Самарская область уже отправила несколько партий гуманитарного груза. Сегодня в курском направлении ушёл ещё один гумконвой. Загружено и отправлено все самое необходимое: средства личной гигиены, бытовая химия, постельное белье, подушки и одеяла и другое. Сбор необходимых вещей и продуктов продолжается.

Напоминаем, что принести продукты и вещи можно в Штаб общественной поддержки «Единой России» по адресу: Самара, ул. Революционная, 107, с 9 до 20 часов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"