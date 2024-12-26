Иван Носков избран главой Самары

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Это решение приняли в четверг, 26 декабря, на заседании Самарской губдумы.

Всего на должность главы областной столицы претендовали 7 кандидатов.



В пятницу, 20 декабря, конкурсная комиссия рассмотрела заявки и отобрала для голосования двух человек - председателя ПО "Летниковское сельское потребительское общество" Елену Свиридову и исполняющего обязанности главы города Ивана Носкова.



Сегодня, 26 декабря, большинством голосов руководителем областной столицы на ближайшие 5 лет избрали Ивана Носкова. Глава города принес присягу и официально вступил в должность.



Напомним, Ивана Носкова как временно исполняющего обязанности руководителя Самары губернатор Вячеслав Федорищев представил в начале октября на заседании Правительства Самарской области. Ранее он руководил Дзержинском в Нижегородской области, пишет Сова.