Я нашел ошибку
Главные новости:
Ко дню рождения главного героя романов Джоан Роулинг Гарри Поттера.
Самарская областная детская библиотека проведет квест «Тайна библиотеки Хогвардса»
Для того, чтобы стать резервистом надо обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подать заявление о приеме на службу в резерве.
«БАРС» начинает действовать: в Самарской области сразу подключились к данному проекту
Переговоры Турции c Украиной о поставках оружия не должны влиять на отношения с Россией, заявил профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.
России посоветовали смириться с поставками Турцией оружия на Украину
Таким образом, в копилке сборной ОКР шесть золотых медалей.
Россиянки выиграли командные соревнования на ОИ впервые в истории России
Их лидеры и представители подписали соответствующее соглашение в Центризбиркоме.
Инициативу «Единой России» о безопасных выборах поддержали пять политических партий
Согласно технической документации будет построено в общей сложности 11,32 км водовода с разводящими сетями и 94 колодца.
В новом микрорайоне Нефтегорска идут работы по строительству водовода
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидается гроза с порывистым ветром
«Юбиляра» поздравили представители Куйбышевской железной дороги, АО «Самарская ППК» и вручили ему памятный подарок. 
Скоростной поезд «Ласточка» между Самарой и Тольятти перевез 100-тысячного пассажира
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.25
EUR 86.99
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Инициативу «Единой России» о безопасных выборах поддержали пять политических партий

27 июля 2021 17:18
74
Их лидеры и представители подписали соответствующее соглашение в Центризбиркоме.

Лидеры ЛДПР, партий «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Российской политической партии «Зеленые» взяли на себя обязательства по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями.

Как подчеркнул Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вне зависимости от политических взглядов, участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан.

«У нас разные политические взгляды, программы, но все мы вместе – одна страна и один народ. В сложную минуту мы должны быть примером ответственного поведения и соблюдения необходимых санитарных требований. Вне зависимости от политических взглядов участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан. Действительно ответственные политические силы не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании. Хочу подчеркнуть – именно ответственные политические силы», - подчеркнул Андрей Турчак в ходе подписания соглашения в Центризбиркоме.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев назвал инициативу «Единой России» о подписании соглашения за безопасные выборы «правильной и своевременной».

«Уверен, что наша общая работа в этом направлении получит оценку избирателей и членов комиссии», - сказал он, добавив, что ЦИК РФ «категорически» поддерживает подписание предложенного соглашения.

В свою очередь председатель ЛДПР, руководитель фракции партии в Госдуме Владимир  Жириновский раскритиковал тех, кто выступил против инициативы. По его словам, это «те партии, которые занимают разрушительную позицию».

«Одни разрушают - другие созидают. Одни производят ценности – другие их воруют. Поэтому это правильное решение нам вместе подписать это соглашение. Это не единение политических сил. Нас объединяет борьба за здоровье наших граждан», - заявил Владимир Жириновский.

По мнению председателя партии «Родина», депутата Госдумы Алексея Журавлева, соглашение должны подписать абсолютно все российские партии.

«Мы столкнулись с такой проблемой, с которой не может справиться ни одна страна в мире. И спекулировать на этом, чтобы получить политические очки – недопустимо. Меня удивляет, что тут так мало партий представлено, хотя абсолютно очевидно, что должны быть представлены все. Соглашение открытое. Я надеюсь, что хватит разума у всех остальных политических сил, и они присоединятся к этому соглашению», - отметил Алексей Журавлев.

Председатель исполнительного комитета партии «Гражданская платформа» Юрий Юрченко заверил, что представляемая им партия будет выполнять все пункты соглашения.

«Мы, как и любая другая партия, столкнулись с этой проблемой с самых первых дней. У нас болели члены партии, у нас переболели руководители региональных отделений, у нас болели члены семей, сторонники. Мы потеряли своих друзей и соратников. Мы развернули активную работу в рамках подбора агитаторов и наблюдателей, чтобы они и все наши кандидаты, уважая избирателей, шли к ним в разных вариантах безопасного общения. Это правильное и мудрое решение», - сказал он.

Соглашение подписал также председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Мы все заинтересованы, чтобы люди пришли и реализовали свой выбор. Уверен, когда все в равных условиях, когда все уважительно и очень бережно относятся к гражданам, выборы будут такие, которые нас всех устроят», – отметил он.

Коллег поддержал и председатель «Российской экологической партии «Зелёные» Андрей Нагибин. «Здоровье человека и экология – это все единое целое. Поэтому безусловно мы за то, чтобы на каждом избирательном участке была хорошая экология. Подписать мы с удовольствием согласились, потому что полностью поддерживаем то, что говорили предыдущие коллеги», – сказал он.

20 июля «Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В нем, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании - кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов - должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

 

Фото: er.ru

Теги: «Единая Россия» безопасные выборы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Люди, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала работы программы, смогут получить компенсацию.
26 июля 2021, 19:24
«Единая Россия» предложила новые меры поддержки людей при социальной газификации
Люди, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала работы программы, смогут получить компенсацию. Политика
510
В штаб общественной поддержки партии уже вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, Союза женщин Самарской области, «Волонтеры Победы», Самарского Союза молодежи, общественные организации, представляющие интересы ветеранов, инвалидов, многодетных.
26 июля 2021, 18:34
В регионе объявили о создании штаба общественной поддержки «Единой России»
В штаб общественной поддержки партии уже вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, Союза женщин Самарской области, «Волонтеры Победы», Самарского... Политика
533
Приток молодежи, развитие производства и стимулирование бизнеса — в числе главных условий развития сельских территорий.
21 июля 2021, 18:32
Разработку современной аграрной политики предложили включить в народную программу «Единой России»
Приток молодежи, развитие производства и стимулирование бизнеса — в числе главных условий развития сельских территорий. Политика
848
В центре внимания
Еще 337 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 июля 2021  13:37
Еще 337 жителей Самарской области заболели коронавирусом
293
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
27 июля 2021  12:31
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
407
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
26 июля 2021  13:27
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
683
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
519
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
941
Весь список