Губернатору пожаловались на платный вход на лыжероллерную трассу в Самаре 

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О введении платного входа на спортивный объект в прямом эфире главе региона рассказала жительница Самары, лыжница Ирина. По ее словам, теперь, чтобы показаться на «Чайке», нужно заплатить 100 рублей за вход.

Лыжероллерную трассу на "Чайке" протяженностью около шести километров официально открыли в июне нынешнего года. Ее возводили по федеральному проекту "Спорт - норма жизни".

Новость о появлении платного входа на лыжероллерной трассе возмутила губернатора. Он пообещал разобраться в ситуации.

Глава региона подчеркнул:

- Ситуацию обязательно проверю. Если это действительно так, то поправим. Это важный объект. О его необходимости говорили десятки лет. Не допущу, чтобы он стал платным.

Дмитрий Азаров добавил, что трассу успели оценить знаменитые отечественные спортсмены. В частности, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР и России, лыжница Елена Вяльбе. Именно с учетом ее замечаний дорабатывали отдельные участки лыже-роллеров трассы.