Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Клявлинского района Иваном Соловьевым

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Стороны обсудили развитие района и исполнение задач, стоящих перед муниципалитетом на сегодняшний день.

В ходе встречи Иван Соловьев обратился к Главе региона с просьбой разрешить ему сложить полномочия руководителя Клявлинского района. Иван Николаевич отметил, что почтенный возраст уже не дает возможности заниматься рабочими процессами так энергично, как хотелось бы.

Губернатор с пониманием отнесся к просьбе Ивана Соловьева и поблагодарил его за успешную и результативную работу на посту.

«Вы - настоящий труженик и государственник, человек стратегических взглядов. Во многом благодаря вашим стараниям, умению выстроить командную работу Клявлинский район продолжает поступательное развитие. Искренне рассчитываю, что вы и впредь будете работать во благо района, своих земляков - уже как наставник и человек, к которому всегда можно обратиться за мудрым советом»,- отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, Иван Соловьев является бессменным главой Клявлинского района более 30 лет. О его заслугах и авторитете среди жителей говорит тот факт, что земляки избирали его на пост 6 раз. В конце 2019 года Ассоциация «Союз муниципальных образований Самарской области» выступила с инициативой о присвоении Ивану Николаевичу звания «Почетный гражданин Самарской области». Дмитрий Азаров поддержал инициативу, как и тысячи жителей по всему региону.