Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами, приехавшими в отпуск из зоны СВО

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Кинель-Черкасский район встретился с участниками специальной военной операции – братьями Олегом и Игорем, которые приехали в отпуск на две недели, а также с членами их семей.

Олег и Игорь ранее служили в органах внутренних дел. В сентябре прошлого года получили повестки и отправились защищать Родину. «Дома все родные восприняли новость нормально, с пониманием необходимости», – отметили братья.

«Олег ехал работать в ночную смену, когда ему вручили повестку. Уже утром ему надо было прибыть в военкомат. Но, я жена офицера, научена, что нужно делать в таких случаях, что нужно собирать в дорогу. Быстро все собрала, утром еще что-то докупили», – рассказала супруга бойца Ольга.

Приехав в гости, Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за их верность Отечеству. «Очень рад повидаться с вами. Знаю, что вы сразу откликнулись на призыв Родины и без раздумий приняли для себя решение. Это заслуживает огромного уважения и благодарности от всех жителей региона. Благодаря вам и вашим товарищам над Самарской областью сегодня – мирное небо, спасибо вам за это, – обратился к бойцам губернатор. – Рад, что командование дало обоим возможность повидаться с вашими семьями. Уверен, что все защитники, как и вы, смогут побывать в отпуске».

Дмитрий Азаров поинтересовался, увидели ли бойцы пользу от программы «Возвращение». Напомним, она была разработана в регионе по инициативе главы региона. Для бойцов, которые приезжают в отпуск, предусмотрен отдельный раздел. «Мы готовились, разработали целую программу для организации вашего отпуска. Я понимаю, что главное – это побыть с женами и детьми, с родными и близкими. Что вам предложили, в каких мероприятиях уже успели принять участие»? – спросил руководитель области.

Олег рассказал, что они принимали участие в различных культурно-массовых мероприятиях. «Нам также предложили пройти медицинское обследование. Мы решили воспользоваться этим и записались к специалистам», – рассказал Олег. «А еще мы участвовали в новогодних и рождественских концертах и встречах, были на концерте Вики Цыгановой», – добавила супруга.

Игорь поблагодарил губернатора за поддержку и отметил: «Все же хочется побыть дома, провести больше времени с семьей, потому что время летит быстро и отпуск совсем скоро закончится».

Жена Олега рассказала губернатору, что оба брата были в Макеевке в новогоднюю ночь и попали под обстрел. «Хорошо, что была реабилитация. Спасибо вам большое, Дмитрий Игоревич, за оказанную помощь и внимание к ребятам. Отдельные слова благодарности за организацию телемоста, на котором я присутствовала. Увидела вас с ними и была удивлена», – обратилась женщина к Дмитрию Азарову.

Дмитрий Азаров отметил, что события в Макеевке – это трагедия для всех жителей региона и страны. «Вся Россия переживала, и Президент страны Владимир Владимирович Путин во время последней нашей встречи тоже об этом сказал. Мы, безусловно, увековечим память о погибших наших товарищах, земляках, – отметил глава региона. – Ряд семей военнослужащих, которые погибли под обстрелами, хотели бы туда выехать. Но сейчас это не безопасно. Когда я там был, этот район находился под обстрелами. Когда время придет, мы обязательно там побываем, память о них сохраним».

«У нас среди жителей района один участник СВО пострадал при обстреле в Макеевке, он был ранен. Когда мы с ним встречались после его возвращения на родную землю, он рассказал, что его из завалов после первого удара вытащил Олег и тем самым спас жизнь», – поделился историей глава Кинель-Черкасского района Валерий Фролов.

Дмитрий Азаров поручил главе муниципального образования оказать помощь и содействие в подготовке документов на представление к награде. «В сложной, опасной ситуации он проявил мужество и самообладание, это достойно награды. Займитесь этим, оформите документы, чтобы представить земляка к награде. Как вы знаете, я эти вопросы сопровождаю», – поставил задачу губернатор.

Также Дмитрий Азаров поинтересовался у защитников Отечества о том, какая дополнительная помощь им требуется, чтобы успешно выполнять поставленные боевые задачи. «Понятно, что мы сейчас доставляем гуманитарную помощь бойцам на передовой, оказываем максимальное внимание. Вы люди опытные, подскажите, что сейчас необходимо в первую очередь»? – спросил губернатор.

«Гуманитарная помощь от вас поступает постоянно. Об этом говорят и наши товарищи, с которыми мы поддерживаем связь, – обратился к губернатору Игорь. – Минобороны нас обеспечивает. Нет такого, что кому-то недодали комплектов амуниции. А на передовой, в первую очередь, нужна дополнительная оптика, средства связи».

Дмитрий Азаров заверил защитников, что необходимые технические средства будут доставлены.

Жены бойцов поблагодарили Дмитрия Азарова за помощь и поддержку, постоянное внимание и оперативный отклик по всем возникающим вопросам.

В завершении встречи глава региона еще раз поблагодарил защитников Отчества: «Праздник Светлой Пасхи в такой мирной обстановке проходит благодаря вам. Спасибо огромное и низкий поклон. Думаю, что благодарность людей вы тоже видите и чувствуете, но мы постараемся, чтобы пока вы на передовой, подставить плечо вам, вашим семьям здесь».

«Сегодняшний визит губернатора для нас был неожиданным, но очень приятным. Дмитрий Игоревич в своем графике нашел для нас время — приехать к нам домой в гости, поговорить, расспросить, в чем мы нуждаемся. Мы очень благодарны ему за помощь», – поделился своими впечатлениями от встречи Олег.