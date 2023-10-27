Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание с руководством ПАО «Газпром» и дочерних компаний

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В пятницу, 27 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с топ-менеджерами ПАО «Газпром» и дочерних предприятий общества. Вместе с заместителем Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимиром Субботиным, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Самара», ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаилом Смирновым обсуждались вопросы реализации программы развития газоснабжения и газификации Самарской области, работы по обслуживанию газового оборудования в домах, сотрудничество ресурсоснабжающей организации с местными предприятиями.

По поручению Президента России Владимира Путина в России ведутся мероприятия по догазификации. Собственники домовладений в газифицированных населенных пунктах имеют возможность подвести газ до границ своего земельного участка без использования собственных средств. С конца 2022 года данная программа стала бессрочной.

В Самарской области уровень газификации составляет свыше 94%. Сегодня одна из приоритетных задач для региона – проведение газа на «последней миле», до границ земельного участка. Для реализации программы социальной газификации создан штаб, который возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.

К настоящему времени в регионе принято более 15 тыс. заявок на догазификацию, заключено более 14 тыс. договоров, остальные находятся в процессе оформления. Льготные категории граждан получают прямую субсидию из бюджета Самарской области для покупки газоиспользующего оборудования, счетчиков, котлов, газовых плит.

Газификацию правительство Самарской области проводит совместно с российской транснациональной энергетической компанией.

Дмитрий Азаров отметил, что в области выстроены партнерские взаимоотношения с ПАО «Газпром».

«Хочу поблагодарить за то внимание к региону, которое оказывает руководство «Газпрома». Мы чувствуем поддержку в реализации инвестиционных проектов, в вопросах реализации программ газификации и догазификации», - отметил он. Глава региона также особо выделил социальное партнерство, приведя в качестве одного из примеров новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Метеор» на площадке Певческое поле в Тольятти.

Виталий Маркелов подчеркнул: Самарская область для компании является очень важным регионом. Именно здесь в 1943 году был образован трест «Куйбышевгаз» - будущее ООО «Газпром трансгаз Самара».

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на период 2021 - 2025 годов запланировано строительство 90 км межпоселковых газопроводов – 11 объектов, газификация 10 населенных пунктов, 1687 домовладений и квартир, четырех котельных, а также строительство шести автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

По словам Михаила Смирнова, компания выполняет все свои обязательства перед регионом в полном объеме.

«Понимая значимость для жителей, мы опережающими темпами стремимся ввести в эксплуатацию газопроводы и газораспределительную станцию в селе Лопатино Волжского района, ряд объектов в Сызранском и Красноярском районах. Отопительный сезон для теплоснабжающих организаций начали без сбоев – для нас это приоритет, - рассказал Михаил Смирнов. - В этом году благодаря взаимодействию с населением нам удалось добиться стопроцентной оплаты за поставленный газ и услуги по его транспортировке. Уровень накопленной за прежние годы задолженности потребителями газа снизился на 10%, и эту работу продолжим».

Губернатор акцентировал внимание на том, что благодаря тесному взаимодействию правительства региона с ресурсоснабжающей организацией по большинству рабочих моментов удается находить взаимопонимание и решать их, что называется, на местах.

Отдельно глава региона поблагодарил компанию за внимание к самарскому двигателестроительному предприятию «ОДК-Кузнецов». Компании являются стратегическими партнерами. «ОДК-Кузнецов» разработал и поставил более 60 двигателей НК-36СТ для работы на объектах газоперекачивающей структуры «Газпрома». Предприятие готово продолжать работу в рамках импортозамещения – модифицировать оборудование, повышая его мощность.

«Предприятие динамично развивается, мы имеем совместные планы по реализации и жилищных программ, социальных проектов. Готовы со своей стороны содействовать, чтобы сотрудничество «Газпрома» и ОДК развивалось, готовы оказать всемерную поддержку. Предприятие вышло на действительно высокие технологические мощности, обладает нужными компетенциями, оборудованием. Объем инвестиций предприятия за последние годы составляет более 40 млрд рублей. И сегодня славный коллектив готов справляться с самыми сложными задачами. Уверен, что наш коллектив готов здесь плечо подставить и действительно сделать не только образцы импортозамещающие, но и опережающие существующие аналоги», - отметил Дмитрий Азаров.

Фото: Юлия Рубцова