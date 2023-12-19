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Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заключительном в 2023 году заседании Самарской Губернской Думы

19 декабря 2023 14:32
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В повестку вынесены 23 вопроса, в том числе по 14 законопроектам.

Во вторник, 19 декабря, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заключительном, 34-м пленарном заседании Самарской Губернской Думы в 2023 году. В повестку вынесены 23 вопроса, в том числе по 14 законопроектам.

Губернатор поблагодарил депутатов за работу в интересах Самарской области и ее жителей, проведенную в уходящем году, и обозначил основные приоритеты на будущий год.  

«Как подчеркнул совсем недавно в ходе прямой линии наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, главное – это укрепление суверенитета, без которого наша страна, Россия, существовать не может», - отметил Дмитрий Азаров. Это и укрепление внешнего суверенитета - обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, и обеспечение прав, свобод граждан, развитие политической системы страны, парламентаризма, а также обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета.

Губернатор подчеркнул: главная задача – это всемерное содействие победе России в специальной военной операции. «От исхода этого противостояния зависит будущее нашей страны, жизнь не только каждого из сегодняшних жителей, но и детей и внуков. Вот поэтому любое свое решение, любое действие мы должны оценивать с позиции приближения победы», - сказал Дмитрий Азаров. В связи с этим по-прежнему приоритетными направлениями остаются обеспечение стабильной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, поддержка военнослужащих и их семей. Губернатор призвал депутатов в преддверии новогодних праздников присоединиться к поздравлениям семей защитников Отечества, которые организованы в регионе.

«Крайне важная задача нашей работы - укрепление общественного суверенитета. Победить нас на поле боя невозможно. Президент об этом совсем недавно вновь говорил.  Это признают и наши недруги. Но расслабляться здесь нельзя. Всеми силами мы должны способствовать тому, чтобы сохранить и упрочить наше единство, вековые традиции нашего народа, защитить героическую историю, многонациональную культуру, незыблемые духовные ценности», - отметил глава региона. В опоре на эти ценности заключается, по убеждению губернатора, залог стабильности и дальнейшего успешного развития Самарской области.

«Вместе, в тесном взаимодействии мы должны и в дальнейшем способствовать развитию целостной системы областного законодательства, укреплению гражданского общества и лучших традиций парламентаризма», - обратился Дмитрий Азаров к депутатам.

Одним из гарантов стабильности является выполнение социальных обязательств перед гражданами. Губернатор напомнил, что при разработке бюджета 2024 года именно эти цели поставлены во главу угла и на них предусмотрены значительные средства. «Рассчитываю, что по итогам финансового года мы вновь вернемся к этим вопросам при рассмотрении поправок в бюджет», - отметил он.

В ходе заседания в числе других был рассмотрен ряд законопроектов, касающихся социальной сферы. Во-первых, это законопроект, который совершенствует механизм предоставления социальной помощи на основании социального контракта, а также приводит Закон «О социальной помощи в Самарской области» в соответствие с федеральным законодательством. Благодаря переходу на принцип «социального казначейства» процесс оформления соцконтракта станет проще и быстрее. Подать заявление на социальный контракт можно будет в электронном виде через Единый портал государственных услуг, а сбор сведений будет происходить путем электронного межведомственного взаимодействия. При оценке права на предоставление соцконтракта вместо прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам будет использоваться другой критерий – прожиточный минимум на душу населения. При расчете нуждаемости в состав семьи не будут включаться все родственники, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство с заявителем, а только супруги и его несовершеннолетние дети. В доходах будет учитываться только сумма, получаемая в денежной форме, а положения, касающиеся получения доходов в натуральной форме, исключены. Важное изменение в законопроекте – проведение тестирования для определения уровня предпринимательских компетенций при заключении социального контракта на открытие своего дела или развитие личного подсобного хозяйства.

Еще один рассмотренный законопроект приводит в соответствие с бюджетом на будущий год норматив финансирования деятельности по опеке и попечительству, которое выделяется из областного бюджета местным бюджетам.

Также депутаты рассмотрели законопроект, который направлен на защиту прав ветеранов труда, тружеников тыла, репрессированных, получающих ежемесячные денежные выплаты. В связи с индексацией пенсий с января 2024 года, предлагается соответственно увеличить размер критерия нуждаемости, что позволит сохранить выплату за всеми жителями региона, кто ее получает.

Губернатор подчеркнул особую важность данной работы. Также он отметил, что в следующем году продолжится работа по исполнению национальных проектов, развитию экономики, созданию новых рабочих мест. Глава региона привел пример положительной динамики в этой сфере. Так, валовый региональный продукт, по предварительной оценке, составит 105,3% по отношению к прошлому году, индекс промышленного производства – 108,1%. За 9 месяцев текущего года инвесторы вложили в Самарскую область более 300 млрд рублей, это больше, чем в прошлом году. В целом за 2023 год инвестиции в основной капитал могут превысить 500 млрд рублей (в 2018 году - 265 млрд рублей). Главный итог приложенных усилий по совершенствованию законодательства, созданию благоприятного инвестиционного климата – это новые производства, в том числе высокотехнологичные, новые рабочие места, повышение уровня заработной платы. «Не рейтинги являются итогами работы, а повышение уровня благосостояния наших граждан и укрепление мощи и промышленности, и экономики нашего региона, а значит внесение своего вклада в укрепление и обороноспособности страны, и ее экономической мощи», - акцентировал внимание собравшихся Дмитрий Азаров.

«Сегодня от нашей слаженной, скоординированной работы зависит эффективность реализации задач, которые ставят перед нами жители Самарской области и Глава государства, - обратился губернатор к депутатскому корпусу. -  Рассчитываю, что все депутаты, независимо от партийной принадлежности, и впредь будут едины в решении этих задач».

Также на заседании думы подвели итоги работы за 2023 год. Проведено 14 заседаний, принято 124 закона Самарской области. Совместно с губернатором и Правительством Самарской области проведена большая работа по разработке и принятию бюджета, сохранившего социальную ориентированность и направленного на развитие. В нем сохранены все принятые меры поддержки, которыми охвачен 1 млн жителей губернии. Кроме того, дополнительные 14,8 млрд запланированы на поддержку семей с детьми (всего на это направление - почти 50 млрд рублей). В целом на социальную сферу (соцзащита, образование, здравоохранение, культура и спорт) в 2024 году предусмотрено почти 61% расходов бюджета.

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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