Губернатор Дмитрий Азаров переутвержден в обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

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Губернатор Дмитрий Азаров решением Владимира Путина вновь утвержден в обновленный состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Соответствующий Указ подписан Главой государства в среду, 19 апреля.

Совет по развитию МСУ — это совещательный и консультативный орган. В его задачу входит формирование основ государственной национальной политики в области местного самоуправления и определение приоритетных направлений ее реализации, содействие во взаимодействии федеральных и региональных органов власти с органами местного самоуправления. Председателем совета является Президент России Владимир Путин, председателем президиума – премьер-министр Михаил Мишустин.

Совет МСУ разделен на федеральную, региональную и муниципальную части. Состав совета периодически ротируется и утверждается Указом Президента РФ. В обновленный состав по решению Глава государства вошли 69 человек, среди которых руководители Правительства РФ, Администрации Президента, федеральных министерств. В утвержденном Владимиром Путиным списке Главы только 11 субъектов РФ из 89-ти. В их числе — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В региональную и муниципальную части также включены представители новых регионов РФ, в том числе врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Напомним, что Дмитрий Азаров входил в состав совета по МСУ, будучи Главой Самары, членом Совета Федерации от Самарской области и затем уже в статусе губернатора региона.

Отметим, глава региона на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание развитию местного самоуправления. В период руководства областной столицей он был заместителем председателя Всероссийского совета местного самоуправления, а с 2014 года занимал пост председателя ВСМС. Также Дмитрий Азаров в течение трех лет возглавлял профильный комитет в Совете Федерации.

Фото: Светлана Осьмачкина