Я нашел ошибку
Главные новости:
"Крылья Советов" покинули розыгрыш Фонбет Кубка России.
"Крылья Советов" в гостях проиграли "Краснодару" по пенальти
Неподалеку от гаражного кооператива на улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга на ребенка напала стая бездомных собак. Он погиб.
Суд в Оренбурге после нападения стаи собак на ребенка отправил под домашний арест начальника управления ЖКХ города
По легенде учения пожар произошел в 17 лесном квартале тольяттинского лесничества, имелась угроза распространения пожара на значительные площади, а также на санаторий «Лесное».
В Тольятти провели пожарно-тактическое учение: огнеборцы отрабатывали навыки тушения лесных пожаров
В настоящее время остаются подтопленными 10 дачных участков на полуострове Копылова.
Повышенные сбросы воды через гидроузел Жигулевской ГЭС продолжаются
"Спартак" - четвертый московский клуб подряд, который обыгран "Акроном" в Кубке России после "Торпедо", "Локомотива" и "Динамо". 
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил "Акрон" с победой над "Спартаком"
ФК «Акрон» выходит в финал «Пути регионов» Кубка России и сыграет с победителем матча «Краснодар» – «Крылья Советов».
«Спартак» проиграл «Акрону» и вылетел из Кубка России по футболу
Отметим, глава региона на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание развитию местного самоуправления
Губернатор Дмитрий Азаров переутвержден в обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления
Укладка асфальтобетонной смеси будет выполняться только при сухой погоде. 
На улице Уральской в Самаре началось фрезерование старого слоя покрытия 
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.6
-0.03
EUR 89.57
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Губернатор Дмитрий Азаров переутвержден в обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

19 апреля 2023 19:54
286
Отметим, глава региона на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание развитию местного самоуправления

Губернатор Дмитрий Азаров решением Владимира Путина вновь утвержден в обновленный состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Соответствующий Указ подписан Главой государства в среду, 19 апреля.

Совет по развитию МСУ — это совещательный и консультативный орган. В его задачу входит формирование основ государственной национальной политики в области местного самоуправления и определение приоритетных направлений ее реализации, содействие во взаимодействии федеральных и региональных органов власти с органами местного самоуправления. Председателем совета является Президент России Владимир Путин, председателем президиума – премьер-министр Михаил Мишустин.

Совет МСУ разделен на федеральную, региональную и муниципальную части. Состав совета периодически ротируется и утверждается Указом Президента РФ. В обновленный состав по решению Глава государства вошли 69 человек, среди которых руководители Правительства РФ, Администрации Президента, федеральных министерств. В утвержденном Владимиром Путиным списке Главы только 11 субъектов РФ из 89-ти. В их числе — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В региональную и муниципальную части также включены представители новых регионов РФ, в том числе врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Напомним, что Дмитрий Азаров входил в состав совета по МСУ, будучи Главой Самары, членом Совета Федерации от Самарской области и затем уже в статусе губернатора региона.

Отметим, глава региона на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание развитию местного самоуправления. В период руководства областной столицей он был заместителем председателя Всероссийского совета местного самоуправления, а с 2014 года занимал пост председателя ВСМС. Также Дмитрий Азаров в течение трех лет возглавлял профильный комитет в Совете Федерации.

 

Фото: Светлана Осьмачкина

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Одна из ключевых задач презентации региона – привлечение инвестиций, налаживание новых деловых и бизнес связей, продвижение продукции предприятий региона.
13 апреля 2023, 18:48
Самарская область представила экономический потенциал в Торгово-промышленной палате России
Одна из ключевых задач презентации региона – привлечение инвестиций, налаживание новых деловых и бизнес связей, продвижение продукции предприятий региона. Экономика
769
Лучшим из лучших сотрудников за выполнение производственных задач и многолетнюю работу губернатор вручил региональные награды.
12 апреля 2023, 16:08
РКЦ «Прогресс» обеспечивает укрепление обороноспособности страны: Дмитрий Азаров поздравил коллектив легендарного завода с Днем космонавтики
Лучшим из лучших сотрудников за выполнение производственных задач и многолетнюю работу губернатор вручил региональные награды. Общество
930
Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного дела первооткрывателей космоса.
12 апреля 2023, 15:05
«У нашего аэрокосмического кластера большое будущее» - Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики
Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного... Общество
2092
В центре внимания
Отметим, глава региона на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание развитию местного самоуправления
19 апреля 2023  19:54
Губернатор Дмитрий Азаров переутвержден в обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления
266
В Большеглушицком и Пестравском муниципальных районах он проинспектировал ход реконструкции и строительства важных для региона социальных и коммунальных объектов.
19 апреля 2023  16:51
Виктор Кудряшов совершил рабочую поездку в южные районы губернии
185
Проект
19 апреля 2023  12:51
Проект "Карта жителя" для платежной системы "Мир" является в Самарской области опорным
232
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
19 апреля 2023  11:35
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
290
Губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники.
18 апреля 2023  14:44
В медучреждения Самарской области поступили более ста новых машин скорой и неотложки
526
Весь список