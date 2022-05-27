Губернатор Дмитрий Азаров доставил гуманитарный груз из Самары в Донецкую Народную Республику

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Колонна из 21 машины доставила более 100 тонн гуманитарной помощи и спецтехнику в подшефный Самарской области город Снежное Донецкой Народной Республики. К месту назначения ценный груз и специалистов сопровождал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Снежное прибыло четыре грузовые фуры с продуктами питания, товарами первой необходимости, питьевой водой, фура со строительными материалами, 9 единиц специализированной техники для коммунальной и дорожно-строительной деятельности. В составе колонны бригады медицинских работников, сотрудников по отраслям ЖКХ, строительство, дорожное хозяйство, образовательной сферы. Отдельным транспортом для оснащения детской школы искусств и спортивной школы доставлены музыкальные инструменты, наборы для художников, спортинвентарь.

Глава региона уже передал подарки для юных дарований Снежнянской школы искусств и детско-юношеской спортивной школы, пообщался с коллективами и воспитанниками учреждений. Также состоялась встреча с главврачом ЦГБ, который рассказал о нехватке специалистов первичного звена, поблагодарил за возможность обсудить с самарскими коллегами проблемные вопросы системы здравоохранения города.

Напомним, Самарская область взяла шефство над городом Снежное ДНР для оказания всесторонней помощи учреждениям и предприятиям, скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, мирного уклада жизни населения. В начале мая текущего года региональная рабочая группа провела ряд встреч с руководством города, представителями образовательных и культурных, медицинских учреждений, промышленных и коммунальных предприятий для анализа текущей ситуации, оценки первоочередного объема работ по отраслям.

Сегодня же Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Глава Администрации г.Снежное Александр Скворцов подпишут соглашение на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР.

Раннее, комментируя подготовку совместного документа, Дмитрий Азаров поблагодарил земляков, руководство и трудовые коллективы самарских региональных служб и предприятий, которые откликнулись и принимают участие в гуманитарной миссии.

«Впереди много работы. На территории Снежного нам всем предстоит объединить усилия для восстановления экономики и систем жизнеобеспечения города, по подготовке школ к новому учебному году, оказанию медицинской помощи населению, консультации коллег, - отметил Дмитрий Азаров. - Специалисты Самарской области готовы поделиться опытом, компетенциями и оказать посильную помощь в скорейшем восстановлении комфортной городской среды, работоспособности социально значимых учреждений Снежного, вернуть мир, спокойствие и уверенность в благополучное будущее нашим братьям».

Гуманитарная миссия предусматривает обмен опытом, компетенциями, реализацию совместных социальных и образовательных проектов, проведение культурных и спортивных мероприятий. Для профессиональной помощи в г.Снежное командировано 40 специалистов из Самарской области.

Накануне, 26 мая, с программой «Победа будет Zа нами» в Центре культуры и досуга Снежного для жителей города выступил знаменитый самарец, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Войтенко. К жителям Снежного от имени всех земляков обратился Губернатор Самарской области.

«Приехал, в том числе, и для того, чтобы лично посмотреть, поговорить с людьми, послушать предложения, как будем восстанавливать за годы войны подразрушенное хозяйство, - обратился Дмитрий Азаров. - Я думаю, что мы будем действовать сообща. На мой взгляд, очень важно, что в городе действуют домкомы. Это важно и дорого, потому что это и есть настоящее местное самоуправление - когда люди берут на себя ответственность за свой дом, за свой двор, за свою улицу, за свой город».