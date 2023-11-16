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Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года

16 ноября 2023 20:12
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Теперь закон должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей, сообщает РИА Новости.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", — говорится в документе.

 

Кроме того, закон устанавливает соотношение МРОТ и медианной зарплаты с 2025 года на уровне не ниже 48 процентов.

Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, добавил председатель Госдумы.

Теперь закон должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

МРОТ — это сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы.

Теги: Россия

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