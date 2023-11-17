Госдума: увеличены на 20% госпошлины за выдачу загранпаспортов и ряда других документов

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Госдума приняла закон, который в числе прочего предусматривает с 1 июля 2024 года индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта и ряда других документов, а также двукратное снижение госпошлины за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании, передает РИА Новости.

Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения (с электронным носителем информации) увеличивается до 6 тысяч с 5 тысяч рублей, а для детей до 14 лет - до 3 тысяч с 2,5 тысяч рублей; проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ – до 420 с 350 рублей. Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее вырастет до 1,2 тысячи с 1 тысячи рублей, визы для многократного пересечения госграницы – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей.

Госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ повысится до 960 с 800 рублей; вида на жительство – до 6 тысяч с 5 тысяч рублей; разрешения на временное проживание – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей; разрешений на привлечение и использование иностранных работников – до 12 тысяч с 10 тысяч рублей; разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также за прием в гражданство РФ и выход из него – до 4,2 тысячи с 3,5 тысячи рублей.

В то же время госпошлина за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании и о внесении в них изменений снижается до 1 миллиона с 2 миллионов рублей.