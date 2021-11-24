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Госдума приняла бюджет на «трехлетку» с социальными поправками «Единой России»

24 ноября 2021 20:05
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 Он обеспечивает финансированием основные направления народной программы и поручений Президента на Съезде партии и в Послании.

Бюджет будет профицитным — его доходы ежегодно будут расти и превысят 25 трлн рублей с 2022 года. Основной приоритет расходов — выполнение социальных обязательств. «Единая Россия» единогласно проголосовала за документ. КПРФ и «Справедливая Россия» проголосовали против. Как отметил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия»), таким образом они проголосовали за кризис в стране.

«Вы голосуете против обеспечения жильем инвалидов. Против долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. Против того, чтобы были выплаты на детей — это миллионы семей. Против того, чтобы было построено более 4 тысяч ФАПов, против строительства дорог. По которым поедут школьные автобусы и повезут детей в нормальные школы. Ваши программы были написаны только для того, чтобы пройти в Госдуму. Народная программа «Единой России» — это не состязание цифр, а то количество людей, которые нуждаются в поддержке и ее получают. Народная программа написана для того, чтобы решать проблемы людей и сегодня это увидят все избиратели», — подчеркнул Андрей Макаров.

В первую очередь, средства бюджета пойдут на выплату пособий семьям с детьми и социальных контрактов, обеспечение школьников горячим питанием. В соответствии с поручением Президента будет проиндексирован маткапитал. Уже в 2022 году он составит 503 тысячи для тех, у кого право на эту меру господдержки возникло до 1 января 2020 года. И 665 тысяч — для тех, у кого второй и последующий дети родились после.

Также будут проиндексированы стипендии, зарплаты военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. И в целом все социальные выплаты. Они напрямую зависят от прожиточного минимума, который был увеличен в соответствии с поправками Президента до 12 654 рублей. Вырастет и минимальный размер оплаты труда. Эти изменения коснутся более 16,5 млн наименее обеспеченных граждан.

Предусмотрен рост расходов на образование: в 2022 году они составят 1,2 трлн рублей, к 2024 году — уже 1,34 трлн. Ключевые направления — программа строительства школ, по которой будет возведено 1300 учебных заведений; капремонта школ — по 1500 ежегодно; поставки в регионы школьных автобусов; выплат за классное руководство учителям и кураторам в техникумах и колледжах. Предусмотрено финансирование на дополнительные места в школах — в 2022 году это почти 50 млрд рублей. Возможности для развития получат организации среднего профобразования — в том числе, по переподготовке педагогов и обновлению материально-технической базы.

Существенно вырастет финансирование на здравоохранение. Обеспечена модернизация первичного звена и программа медицинской реабилитации. Заложены средства на поставку «скорых» в регионы и 500 мобильных медкомплексов в малые города и сёла. 

Проекты комплексного развития сельских территорий также профинансированы. Это развитие сельского хозяйства и рынков сельхозпродукции, создание современной социальной инфраструктуры и развитие спорта, ремонт домов культуры и музеев. Будет продолжена реализация программ, которые помогают привлечь специалистов в отдаленные территории — «Земский доктор» (6 млрд рублей в 2022 году) и «Земский учитель» (1,1 млрд). Предусмотрены средства на ремонт региональных дорог — 30 млрд рублей с 2022 года. 

Заложено финансирование на улучшение жилищных условий. На программу ликвидации аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 г., только в 2022 году будет направлено 72,5 млрд. Это поможет расселить более 11 млн квадратных метров. Предусмотрена поддержка индивидуального жилищного строительства — 11,5 млрд в 2022 году, после — по 13,9. Также финансируется строительство и модернизация в регионах коммунальной инфраструктуры, прежде всего — современных канализационных очистных сооружений и ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье, включая Крым.

При рассмотрении бюджета расходы были значительно скорректированы. По инициативе «Единой России» на социально значимые направления финансирование выросло на 107 млрд рублей. В частности, на обеспечение жильем инвалидов по предложению партии выделяется дополнительно почти 7 млрд рублей, на программу долговременного ухода за пожилыми — почти 1,5 млрд рублей, еще 2,3 млрд рублей — на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных, 3 млрд рублей — на поддержку молодежной занятости. Это поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%. 

«Фракция «Единая Россия» к новому чтению бюджета Самарской области предложила выделить дополнительные средства на несколько социально важных статей. Одна из них - увеличение средств на обеспечение жильем детей-сирот. Если раньше в год мы могли обеспечивать 500 детей, то сейчас это будет 750 получателей. Еще мы рассмотрим возможность увеличения средств на устройство спортивных площадок, что позволит благоустроить в регионе дополнительно 7 площадок ежегодно. Из крупных поправок от депутатов фракции можно отметить выделение средств на замену лифтов, ремонт объектов культурного наследия, приобретение медицинского оборудования для учреждений высокотехнологичной медпомощи, предоставление грантов фермерским хозяйствам. Все эти предложения продиктованы нашими жителями в ходе сбора предложений в Народную программу Партии. Уверен, что эти предложения будут поддержаны», - отметил руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

Также поправки «Единой России» предусматривают дополнительные средства на ремонт дорог и позволят нарастить господдержку некоммерческих организаций, отремонтировать не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов и увеличить субсидирование льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока.

Напомним, «Единая Россия» работала над проектом бюджета вместе с Кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва Президент поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы программного документа «Единой России», а всем фракциям — взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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