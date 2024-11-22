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Госдума приняла бюджет на 2025-2027 годы с ключевыми поправками «Единой России»

22 ноября 2024 14:36
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В главном финансовом документе страны увеличивается финансирование всех социальных и экономических обязательств.

В главном финансовом документе страны увеличивается финансирование всех социальных и экономических обязательств.

Федеральный бюджет решает важнейшие задачи: полное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми, обеспечение расходов на оборону, безопасность, поддержку участников СВО и их семей, достижение технологического суверенитета.

Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев ранее сообщал, что по инициативе «Единой России» в федеральном бюджете предусматривается дополнительное выделение 161,7 миллиардов рублей в ближайшие три года на приоритетные для страны направления развития: социальную поддержку, строительство школ, садов, дорог, развитие регионов, АПК, науку, инфраструктуру детского отдыха и спорта, поддержку участников СВО и их семей.

В числе приоритетов для партии – финансирование положений народной программы, поручений Президента и реализации национальных проектов. На эти цели в 2025 году заложено почти 5 триллионов рублей, в 2026-2027 годах – свыше 5 триллионов рублей ежегодно.

На социальную политику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 триллионов рублей (всего - 21,3 триллиона рублей за три года). Это индексация пенсий, социальных пособий, поддержка семей с детьми.

Более чем на 2 миллиарда рублей увеличена поддержка фонда «Защитники Отечества», предусмотрено финансирование Комитета семей воинов Отечества и «Ассоциации ветеранов СВО» - в размере 291 миллион рублей и 215 миллионов рублей соответственно.

Почти на 1,2 миллиарда рублей увеличится финансирование реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит охватить соответствующими мероприятиями не менее 1,7 миллионов человек ежегодно. На поддержку «Всероссийского общества слепых» в соответствии с поправками «Единой России» в 2025 году заложено 1,1 миллиарда рублей, дополнительные средства получит «Всероссийское общество инвалидов».

На сферу образования в 2025 году заложено более 1,5 триллионов рублей. Продолжится программа по капитальному ремонту и строительству детских садов и школ, модернизация инфраструктуры в педагогических вузах, выплаты классным руководителям и советникам по воспитанию.

Выделенные на капремонт образовательных учреждений средства позволят отремонтировать 3208 и построить 70 новых школ, обновить 837 и построить 63 новых детских сада. Ежегодно предусмотрена закупка не менее 3 тысяч автобусов. Горячее питание смогут получать около 7 миллионов детей.

На капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры направят вдвое больше средств, чем планировалось изначально, - 10 миллиардов рублей. Почти на 2,8 миллиардов рублей увеличены расходы на оснащение спортивных объектов новым оборудованием (поправка «Единой России» позволит оснастить порядка тысячи спортплощадок за три года). На создание новой и модернизацию существующей инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей дополнительно направят 3 миллиарда рублей в течение трёх лет.

Благодаря поправкам «Единой России» бюджетные расходы на развитие автомобильных дорог регионального значения увеличатся на 60 миллиардов рублей (на 20 миллиардов рублей в год).

Более 7 миллиардов рублей дополнительно выделят на комплексное развитие сельских территорий, почти 3 миллиарда рублей - на льготный лизинг для сельхозтоваропроизводителей, около 11,4 миллиарда рублей - на льготный лизинг сельскохозяйственной техники, 10 миллиардов рублей - на субсидии её производителям.

Между регионами перераспределено 253 межбюджетных трансферта с общим объёмом 3,4 триллиона рублей. Субъекты РФ могут принимать бюджеты с учётом этих средств и заключать контракты. Принято решение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Не менее 50% от списания этой задолженности направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе, лифтового хозяйства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Бюджеты регионов Дальнего Востока, в том числе, дополнительно получат с федерального уровня 1,6 миллиардов рублей для помощи семьям с детьми в погашении ипотечных кредитов.

Сенатор от Самарской области Марина Сидухина рассказала, что на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам был рассмотрен ряд законов, касающихся поддержи волонтеров, исполнения кредитных обязательств бойцами СВО и членами их семей, снижения закредитованности граждан и предотвращения накопления рисков кредитными и микрофинансовыми организациями, защиты неквалифицированных инвесторов на финансовом рынке.

«Федеральный закон «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год» касается поддержки пенсионеров как в России в целом, так и в Самарской области. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2025 года устанавливается продолжительностью 270 месяцев. На заседании Совета Федераций закон был поддержан единогласно», - отметила сенатор.

Марина Сидухина напомнила, что  неоднократно поступали обращения по открытию банкоматов в небольших населенных пунктах, а также о возможности обналичивания зарплат и пенсий или зачислении наличных средств на банковские счета для совершения интернет-покупок. Это стало основанием для изменений в Налоговом кодексе РФ.

 «В розничной  торговле предприниматели смогут принимать деньги от покупателей и вносить эти средства на их банковские счета, а также обналичивать деньги с этих банковских счетов.  К таким предпринимателям, чтобы заинтересовать их в осуществлении своего рода «банковской» помощи местному населению, будет применена патентная система налогообложения для оптимизации и упрощения налогового учета», - пояснила сенатор.

Напомним, работу над документом «Единая Россия» вела вместе с Правительством, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото представлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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