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Город Снежное в ДНР стал участником проекта «Za Самбо»

8 сентября 2023 15:00
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В ДНР открыли новый зал борьбы накануне Дня освобождения Донбасса.

Накануне Дня освобождения Донбасса в Снежном открыли новый зал борьбы, об этом сообщил координатор партийного проекта «Za Самбо»в Самарской области, руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

В недавно отремонтированную самарскими строителями школу № 1 города Снежное приобретён борцовский ковёр и форма для занятий самбо. В школе уже начали тренироваться 30 ребят.

На открытии зала юные спортсмены традиционно произнесли клятву самбиста, а воспитанники самарской спортивной школы олимпийского резерва № 11 Данил Жданов, Богдан Аллабергенов и Руслан Сулейманов дали показательные выступления и мастер-класс.

«Подшефный Самарской области город включён в сообщество всероссийского проекта «Za Самбо». Теперь у школьников Снежного есть возможность полноценно заниматься ещё и самбо! Хочу сказать, что наши сегодняшние участники турнира боролись честно! Так, как сейчас сражаются за свободу Донбасса их отцы и тренеры», - подчеркнул Живайкин.

Год назад  в городе Снежное (ДНР) самарские специалисты помогли  в рекордные сроки отремонтировать залы спортшколы, завезти спортивное оборудование и организовать первое за десятки лет открытое первенство ДНР по греко-римской борьбе. Турнир – своего рода символ мирной жизни, которую Самарская область активно помогает налаживать на Донбассе,  уверены спортсмены.

«Снежное делает уверенные шаги к мирной жизни! В юбилейный год  Федерация спортивной борьбы провела уже второй турнир по греко-римской борьбе. Около 100 юных спортсменов из ДНР и ЛНР приняли в нем участие. Сражались на коврах и два наших, самарских борца - Богдан Новик и Николай Маркелов. Ребята сказали, что уровень соперников был очень  достойный», - отметил координатор проекта «Единой России» «Za Самбо» в Самарской области Александр Живайкин.

Напомним, что в прошлом году в городе Снежное (ДНР) самарские специалисты помогли  в рекордные сроки отремонтировать залы спортшколы, завезти спортивное оборудование и организовать первое за десятки лет открытое первенство ДНР по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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