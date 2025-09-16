Голос тех, кто не говорит: в Самаре продолжится работа  по защите бездомных животных и помощь зооприютам

95

В областной столице прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира» в Самарской области. Мероприятие ознаменовало начало планомерной работы по защите фауны и формированию ответственного отношения к животным в регионе.

«Согласно данным, более 57% российских семей имеют домашних животных, и эта цифра растет. На руках у россиян находятся свыше 70 миллионов питомцев. Это формирует огромный общественный запрос на формирование гуманного и ответственного к ним отношения. Наша цель – дать адекватный ответ на этот запрос в Самарской области», - высокую социальную значимость инициативы отметил координатор проекта в регионе Артем Ильин.

Участники совета, среди которых представители общественности и партнерских организаций, подвели итоги работы проекта с момента его запуска летом 2025 года. Среди ключевых достижений – успешное участие в первом фестивале партийных проектов, организация масштабной акции по сбору кормов для приютов, в рамках которой было передано 450 кг корма для собак, а также лекарства и средства ухода, и проведение профориентационных мероприятий для детей совместно с зоологами и ветеринарами.

Особое внимание - к планам на ближайшие месяцы. Не только проведение круглых столов по актуальным вопросам защиты животных, регулярные выезды в приюты, запуск информационной акции «Возьми друга из приюта» и серия просветительских уроков для школьников.

Центральным событием ближайшего времени станет запуск регионального открытого творческого конкурса «Лучший друг» для учащихся 1-5 классов. С презентацией конкурса выступил директор АНО «Институт регионального и муниципального развития» Максим Кануев.

«Конкурс «Лучший друг» пройдет с 15 сентября по 31 декабря 2025 года, направлен на формирование у детей гуманного и толерантного отношения к животным. Участникам предлагается проявить свои таланты в двух номинациях: «Лучший рисунок» и «Лучшая история про питомца». Лучшие работы будут представлены на выставке в Самарской Губернской Думе и опубликованы в партнерских СМИ», - пояснил Кануев.

Кроме того, был утверждён состав Общественного совета и обсуждено участие представителей от региона в предстоящем Первом Всероссийском съезде защитников животных в октябре 2025 года, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"