Конкурс «Это у нас семейное» снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
Более 15 тысяч жителей Самарской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» 
Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы.
Самарская таможня: раскрыта схема валютных махинаций в Ульяновске
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».
Голос тех, кто не говорит: в Самаре продолжится работа  по защите бездомных животных и помощь зооприютам
Центр станет главным местом отбора и обучения волонтёров к форуму. Там ежедневно будут проходить собеседования с кандидатами, тренинги и образовательные модули.
В Самаре открылся Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного форума «Россия — спортивная держава»
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.  
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
Брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
С 17 по 22 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 17 сентября местами в Самарской области ожидается туман
Голос тех, кто не говорит: в Самаре продолжится работа  по защите бездомных животных и помощь зооприютам

16 сентября 2025 15:14
95
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».

В областной столице прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира» в Самарской области. Мероприятие ознаменовало начало планомерной работы по защите фауны и формированию ответственного отношения к животным в регионе.

«Согласно данным, более 57% российских семей имеют домашних животных, и эта цифра растет. На руках у россиян находятся свыше 70 миллионов питомцев. Это формирует огромный общественный запрос на формирование гуманного и ответственного к ним отношения. Наша цель – дать адекватный ответ на этот запрос в Самарской области», - высокую социальную значимость инициативы отметил координатор проекта в регионе Артем Ильин.

Участники совета, среди которых представители общественности и партнерских организаций, подвели итоги работы проекта с момента его запуска летом 2025 года. Среди ключевых достижений – успешное участие в первом фестивале партийных проектов, организация масштабной акции по сбору кормов для приютов, в рамках которой было передано 450 кг корма для собак, а также лекарства и средства ухода, и проведение профориентационных мероприятий для детей совместно с зоологами и ветеринарами.

Особое внимание - к планам на ближайшие месяцы. Не только проведение круглых столов по актуальным вопросам защиты животных, регулярные выезды в приюты, запуск информационной акции «Возьми друга из приюта» и серия просветительских уроков для школьников.

Центральным событием ближайшего времени станет запуск регионального открытого творческого конкурса «Лучший друг» для учащихся 1-5 классов. С презентацией конкурса выступил директор АНО «Институт регионального и муниципального развития» Максим  Кануев.

«Конкурс «Лучший друг»  пройдет с 15 сентября по 31 декабря 2025 года, направлен на формирование у детей гуманного и толерантного отношения к животным. Участникам предлагается проявить свои таланты в двух номинациях: «Лучший рисунок» и «Лучшая история про питомца». Лучшие работы будут представлены на выставке в Самарской Губернской Думе и опубликованы в партнерских СМИ», - пояснил Кануев.

Кроме того, был утверждён состав Общественного совета и обсуждено участие представителей от региона в предстоящем Первом Всероссийском съезде защитников животных в октябре 2025 года, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

