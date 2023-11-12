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Фракция «Единая Россия» прорабатывает проект областного бюджета

12 ноября 2023 14:09
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Руководитель фракции Александр Живайкин обсудил с главой региона Дмитрием Азаровым предложения единороссов по поправкам областного финансового документа.

Руководитель фракции Александр Живайкин обсудил с главой региона Дмитрием Азаровым предложения единороссов по поправкам областного финансового документа.

В комитетах Самарской Губернской Думы  продолжается детальная работа по основной динамике, потенциале расходов на социальную сферу и развитие экономики, заложенных в областной бюджет следующего года. Учитываются все депутатские поправки и предложения муниципалитетов.

Чтобы на выходе получить качественный документ, работающий на развитие региона и улучшение качества жизни людей, фракция «Единая Россия» готовит консолидированные поправки от фракции.

На встрече с главой региона Александр Живайкин обсудил предложения, которые будут озвучены депутатами по намеченным поправкам, а также озвучил законодательную инициативу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Речь идет о льготе на налог на транспорт.

«Сейчас существующий закон о льготе распространяется только на самих участников СВО. Но есть семьи, где автомобиль зарегистрирован на жену или родителей. И если парламент проголосует за изменения, то льготой могут воспользоваться и не только участники СВО, но и члены их семей из числа близких родственников» - отметил руководитель фракции «Единая Россия».

Губернатор поддержал идею и дал поручение проработать инициативу и внести законопроект в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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