Фотопортреты самарских волонтеров украсили выставку «Своих не бросаем»

Фотовыставка стала частью воркшопа о взаимодействии органов власти и волонтерскими организациями в рамках оказания помощи ДНР и ЛНР, который Самарское реготделение «Единой России» проводит в рамках юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна».

Участников воркшопа приветствовал глава региона, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров. Он отметил, что самарская молодежь может порадовать гостей «Студвесны» не только своим гостеприимством, талантами и творческими инициативами, но и готова ими делиться со всей страной.

Самарские добровольцы представили гостям фестиваля и волонтерам из других регионов свои успешные практики и наработки.

Воркшоп объединил молодых добровольцев из разных уголков страны. Гости из Москвы, Ростова-на-Дону и Перми с удовольствием делились своими эмоциями и опытом, рассказывали о помощи жителям ДНР и ЛНР, о поддержке спецоперации и российских военных.

За три месяца СВО добровольцы переформатировали свою работу, но главное осталось неизменным – помогать людям для них совершенно естественно.

Среди участников мероприятия – Сергей Спирин. Ему 17 лет, он еще учится в школе, но уже более 2 лет активист волонтерского центра партии. Помогал в пандемию врачам, медсестрам, пожилым и маломобильным гражданам, работал в пунктах вакцинации. Когда в Самару прибыл первый поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, поехал их встречать вмесите с другими волонтерами «Единой России». Продолжил помогать и в сборе гуманитарной помощи, и в формировании гуманитарного груза.

Для Сергея было большой неожиданностью увидеть свою фотографию на выставке «Своих не бросаем», представленную Советом сторонников Единой России.

На фотовыставке есть фото еще одного волонтера из Самары - врача-стоматолога, депутата Ленинского района Самары Дениса Нурсафина. Денис с самого начала пандемии коронавируса принимал активное участие в волонтерской деятельности, он автоволонтер и участник общественного движения "Люди дела 63", лауреат акции "Народное признание-2021" в номинации "Мы вместе".

«Как врач, как человек с активной жизненной позицией, я не могу оставаться в стороне в этот трудный период для нашего города, области, страны. Каждый из нас может предложить свою помощь. Только вместе, только плечом к плечу мы преодолеем все проблемы», - считает врач и волонтер Денис Нурсафин.

Всего на фотовыставке «Своих не бросаем» – фотографии волонтеров из 30 регионов страны. Они помогали в пандемию, теперь восстанавливают разрушенные здания на Донбассе, собирают гуманитарную помощь, помогают устроиться на новом месте вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и Мариуполя.

«Помогать людям – это естественно. Это как дышать», - уверен молодой самарский волонтер Сергей Спирин. С ним согласны и многие участники юбилейной «Студвесны», которая проходит в Самаре.