Фотопортреты самарских волонтеров украсили выставку «Своих не бросаем»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Экспозиция посвящена русским воинам, сражавшимся на Западном фронте во время Первой мировой войны.
В Доме-музее М.В.Фрунзе состоится презентация выставки «Экспедиционный корпус Русской армии во Франции»
В Самаре за сутки заболели 26 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Они подготовили ряд предложений, готовых к реализации на поле холдинга. 
РРезиденты «Жигулевской долины» презентовали свои проекты руководству ПАО «ОДК-Кузнецов»
В микрорайоне Шлюзовой продолжаются работы по созданию нового общественного пространства - “Эко-Парка Шлюзовой”.
Работы по благоустройству тольяттинского эко-парка выполнены на 50%
Житель Новосемейкина стрелял в электромонтажника
Житель Новосемейкина стрелял в электромонтажника
Новый собственник McDonald's сохранит старую рецептуру
Новый собственник McDonald's сохранит старую рецептуру
С 20 по 22 мая сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях
С 20 по 22 мая сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях
Больше всего самарцы не хотели бы возвращения масочного режима, проверки QR-кодов и перехода на удаленный рабочий режим
Больше всего самарцы не хотели бы возвращения масочного режима, проверки QR-кодов и перехода на удаленный рабочий режим
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.4
-1.16
EUR 64.94
-1.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Фотопортреты самарских волонтеров украсили выставку «Своих не бросаем»

20 мая 2022 11:49
523
Фотопортреты самарских волонтеров украсили выставку «Своих не бросаем»
Выставка организована Центральным Советом сторонников партии «Единая Россия». Первыми зрителями фотогалереи о добровольцах стали гости «Российской студенческой весны», которая проходит сейчас в Самаре.

Фотовыставка стала частью воркшопа о взаимодействии органов власти и волонтерскими организациями в рамках оказания помощи ДНР и ЛНР, который Самарское реготделение «Единой России» проводит в рамках юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна».

Участников воркшопа приветствовал глава региона, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров. Он отметил, что самарская молодежь может порадовать гостей «Студвесны» не только своим гостеприимством, талантами и творческими инициативами, но и готова ими делиться со всей страной.

Самарские добровольцы представили гостям фестиваля и волонтерам из других регионов свои успешные практики и наработки.

Воркшоп объединил молодых добровольцев из разных уголков страны. Гости из Москвы, Ростова-на-Дону и Перми с удовольствием делились своими эмоциями и опытом, рассказывали о помощи жителям ДНР и ЛНР, о поддержке спецоперации и российских военных.

За три месяца СВО добровольцы переформатировали свою работу, но главное осталось неизменным – помогать людям для них совершенно естественно.

Среди участников мероприятия – Сергей Спирин. Ему 17 лет, он еще учится в школе, но уже более 2 лет активист волонтерского центра партии. Помогал в пандемию врачам, медсестрам, пожилым и маломобильным гражданам, работал в пунктах вакцинации. Когда в Самару прибыл первый поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, поехал их встречать вмесите с другими волонтерами «Единой России». Продолжил помогать и в сборе гуманитарной помощи, и в формировании гуманитарного груза.

Для Сергея было большой неожиданностью увидеть свою фотографию на выставке «Своих не бросаем», представленную Советом сторонников Единой России.

На фотовыставке есть фото еще одного волонтера из Самары - врача-стоматолога, депутата Ленинского района Самары Дениса Нурсафина. Денис с самого начала пандемии коронавируса принимал активное участие в волонтерской деятельности, он автоволонтер и участник общественного движения "Люди дела 63", лауреат акции "Народное признание-2021" в номинации "Мы вместе".

«Как врач, как человек с активной жизненной позицией, я не могу оставаться в стороне в этот трудный период для нашего города, области, страны. Каждый из нас может предложить свою помощь. Только вместе, только плечом к плечу мы преодолеем все проблемы», - считает врач и волонтер Денис Нурсафин.

Всего на фотовыставке «Своих не бросаем» – фотографии волонтеров из 30 регионов страны. Они помогали в пандемию, теперь восстанавливают разрушенные здания на Донбассе, собирают гуманитарную помощь, помогают устроиться на новом месте вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и Мариуполя.

«Помогать людям – это естественно. Это как дышать», - уверен молодой самарский волонтер Сергей Спирин. С ним согласны и многие участники юбилейной «Студвесны», которая проходит в Самаре.

 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
участники Российской студвесны познакомились с самарскими добровольцами
20 мая 2022, 10:49
Участники Российской студвесны познакомились с самарскими добровольцами
Воркшоп по взаимодействию органов власти и волонтерских центров организован Самарским региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках XXX... Политика
436
Активист «Молодой Гвардии Единой России» из Тольятти отправился добровольцем на Донбасс
17 мая 2022, 12:51
Активист «Молодой Гвардии Единой России» из Тольятти отправился добровольцем на Донбасс
В ближайшее время Самарская область заключит соглашение о сотрудничестве с городом Снежное Донецкой Народной Республики.  Политика
651
«Единая Россия» предложила запустить ряд проектов для обеспечения безопасности детского отдыха
17 мая 2022, 11:22
«Единая Россия» предложила запустить ряд проектов для обеспечения безопасности детского отдыха
Они будут реализованы вместе с профильными ведомствами и общественными организациями. Политика
577
  • Консультант плюс
В центре внимания
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
20 мая 2022  11:26
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
214
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
20 мая 2022  10:59
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
182
Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая
20 мая 2022  10:44
Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая
269
В Самаре временно будет прекращено движение транспорта по улице Куйбышева
20 мая 2022  09:51
В Самаре временно будет прекращено движение транспорта по улице Куйбышева
203
Открытие Студвесны установило рекорд «Солидарность Самара Арены» по количеству зрителей
19 мая 2022  20:55
Открытие Студвесны установило рекорд «Солидарность Самара Арены» по количеству зрителей
624
Весь список