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Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» начал работу

10 августа 2021 11:29
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Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» начал работу

В него вошли крупнейшие общественные организации страны, ведущие врачи и преподаватели, народные артисты и олимпийцы, промышленники и профсоюзные деятели, эксперты и лидеры общественного мнения в различных сферах.

             Они представляют более 30 некоммерческих организаций, в том числе – ОНФ, движения «Мы вместе» и «Волонтеры-медики», Всероссийское общество «Знание», Благотворительный фонд «Память поколений», общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России», «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», АНО по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад памяти» и многие другие. Возглавил федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» Герой РФ, сенатор Александр Карелин. 

            «Формируя команду доверия, мы всегда опирались именно на общественные организации. Именно так мы планируем поступать и сейчас. С помощью возможностей федерального штаба оперативно делиться правильным опытом и помочь нашим согражданам собрать предложения в народную программу партии», - отметил Александр Карелин на открытии штаба.

            На «Единой России» лежит большой груз ответственности за то, что сделано и то, что предстоит сделать, подчеркнул в своем выступлении министр обороны, член Бюро Высшего совета «Единой России» Серей Шойгу. 

            «Партия была и остается партией ответственных людей. Сейчас намного больше ответственность за то, что партия делает, сделала и что предстоит сделать. Надо поддерживать темп, приводить в жизнь новые проекты, которые послужат на благо страны. Большинство национальных проектов сотканы из предложений, которые сформированы в «Единой России». Это огромная, важная и кропотливая работа», - отметил министр обороны.

            Роль «Единой России» в вопросах международной политики отметил и министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, внешняя политика России, которую определяет Президент, поставила целью создать максимальные условия для обеспечения безопасности, социально-экономического развития, благосостояния граждан. 

            «Достигнутые успехи объясняются тесной координацией с гражданским обществом, широкой поддержкой со стороны, прежде всего, «Единой России» нашего внешнеполитического курса», - сказал он.

            Говоря о роли федерального штаба общественной поддержки «Единой России», сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева подчеркнула, что он станет площадкой экспертного диалога с людьми. 

            «Единая Россия» включается в комплексное решение задач воспитания и образования, начиная работать на поколения вперед. За последний месяц мы объехали несколько регионов, собирали обратную связь от родителей, педагогов. И почти все говорят о необходимости усиления кадрового потенциала, о расширении и развитии образовательной инфраструктуры, вложении в нее, обеспечении доступа к дополнительному образованию, уменьшения нагрузки на учителей и детей», - добавила Елена Шмелева.

            По ее словам, российскую систему образования ждут масштабные преобразования. Они помогут детям не просто сидеть за партой, а заниматься наукой, искусством, культурой, спортом.

            Перезагрузки ждет и система здравоохранения. Чтобы осуществить ее, «Единая Россия» обсуждает предложения в народную программу в сфере медицины с врачами с «земли», отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. 

            «Мы начали достаточно кропотливую работу с коллегами: с врачами, сестрами, фельдшерами, чтобы максимально глубоко погрузиться в проблемы. Эту задачу передо мной ставил наш Президент - система должна меняться врачами. А главным интересом и главной ценностью в системе здравоохранения должен быть наш пациент», - подчеркнул он. 

            В ходе церемонии открытия первые удостоверения доверенных лиц штаба общественной поддержки «Единой России» получили президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова, председатель ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Карен Шахназаров, актер и режиссер Владимир Машков и другие. 

            Как отметила Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, штабы будут наполняться настоящими и действенными идеями.

            «Важно выстраивать диалог. Это помогает видеть, как работают на самом деле поручения Президента, реализуются те или иные нормы - не только в красивых отчетах. Я вижу открытие штаба общественной поддержки очень важным. Работа НКО - это реальная поддержка. Быстрая, точная и очень нужная», - сказала она. 

           В Самарской области в Штаб общественной поддержки партии уже вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, Союза женщин Самарской области, «Волонтеры Победы», Самарского Союза молодежи. К ним присоединились Союз ветеранов вооруженных сил и Общественная палата Самарской области.

        "Масштабная консолидация профессионалов и общественников не только станет мощной опорой для повышения рейтинга партии, но и сможет предложить механизм решения этих проблем на региональном и федеральном уровне. Многие люди не информированы о той поддержке – от партии, от государства, которая может быть, и создание «горячей линии» в рамках деятельности Штаба общественной поддержки партии поможет оперативнее реагировать на обращения граждан", - отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Открытое сердце» Регина Воробьева, координатор Штаба в Самарской области.

         Региональные штабы общественной поддержки «Единой России» открылись практически по всей стране - их возглавили лидеры общественного мнения в регионах. В состав штабов вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, некоммерческих объединений: организаций молодежи, ветеранов, инвалидов, многодетных семей. На площадках штабов в регионах уже прошло много мероприятий - круглых столов, вебинаров, встреч с экспертами, приемов граждан – в ходе которых, в том числе, идет сбор предложений в народную программу партии.

            Ранее по предложению Президента Владимира Путина на Съезде «Единой России» в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

 

 

Теги: «Единая Россия» штаб общественной поддержки

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