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Единороссы проверили, как ремонтируют одну из самых оживленных улиц Самары

29 июля 2023 11:35
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Единороссы проверили, как ремонтируют одну из самых оживленных улиц Самары

Общественный контроль за тем, как ремонтируются дороги местного значения, остается в приоритетах партии «Единая Россия».

Улицу Солнечную ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как преображается одна из самых напряженных по трафику трасс областной столицы увидел Алексей Степанов, координатор партийного проекта «Безопасные дороги» от партии «Единой России» по Самарской области.

Протяженность улицы Солнечной – порядка 1,3 км. В планах – обновить более 23 000 кв. м. полотна, из которых часть дорожники уже «одели» в новый асфальтобетон. 

«На объектах, помимо специалистов подрядных организаций, всегда присутствуют представители заказчика, кураторы, на участки выезжает дорожная лаборатория. В частности, подтверждаем соответствие «рецептуре» смесей, СНИПам и ГОСТу. Непрерывный контроль напрямую влияет на результат, а главная цель – качество, на обеспечение которого общественники тоже могут повлиять», – подытожил региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» Алексей Степанов.

«Укладка на данном объекте организована «захватками»: сначала на одной полосе – нижней, по уклону, потом берем в работу вторую полосу. Работаем методом горячего шва, – пояснил начальник участка подрядной организации Владимир Качкан. – Просим граждан с пониманием отнестись к ремонтным работам. К концу июля, если не помешает погода, планируем закончить обновление участка».

Специалисты отмечают, что в результате фрезерования старого слоя ослабленных мест основания не выявлено, его укрепление не требуется, поэтому идет устройство только верхнего слоя покрытия.

«На этот вид работ при условии благоприятной погоды подрядчику потребуется ориентировочно 7 ночных смен. Во время осадков укладка производиться не будет. Важно не только уложиться в сроки, но и обеспечить высокое качество. Для устройства высокопрочного покрытия используется асфальтобетонная смесь последнего поколения – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, которая хорошо зарекомендовала себя на участках с напряженным дорожным трафиком, как на улице Солнечной. Гарантия на такое покрытие будет действовать в течение 5 лет, – рассказал главный специалист сектора контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Артём Кистанов.

На участке улицы Солнечной, как и на всех остальных самарских объектах ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», перед укладкой асфальтобетона люки были выставлены на проектную высоту, чтобы они были вровень с новым дорожным полотном и не причиняли неудобств автомобилистам.

На объекте более 120 смотровых люков и ливневых колодцев. Люки смотровых колодцев оснастили резиновой вставкой и механическим затвором, чтобы предотвратить кражи и снизить шум при проезде через них.

Напомним, что вопросы, связанные с ремонтом дорог и повышением уровня безопасности дорожного движения находятся на постоянном контроле партии и подобные проверки и приемка работ продолжатся в ближайшее время. Сегодня только в Самаре из 42 объектов на 33 работы уже закончены, благодаря нацпроекту отремонтировано уже около 35 км дорог. Ведется обновление еще 8 участков.

Теги: Единая Россия

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