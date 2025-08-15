Я нашел ошибку
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
«Единая Россия» запустила конкурс «Народный депутат»

15 августа 2025 13:13
115
«Единая Россия» запустила конкурс «Народный депутат»
Он приурочен к проведению партией Года муниципального депутата и поможет выявить лучшие практики работы с избирателями в муниципалитетах.
 

Подать своего депутата на конкурс могут жители муниципалитетов, где в этом году не проходят выборы. Для этого нужно заполнить заявку на сайте «Избиратель-депутат» до 31 августа.

В свою очередь, депутаты-участники конкурса должны представить успешные практики работы с избирателями. За них проголосуют жители городов, районов и сел. Проекты победителей конкурса будут рекомендованы к реализации депутатам партийных фракций в других муниципалитетах страны.

«Муниципальные депутаты непосредственно на земле изо дня в день решают насущные проблемы людей. Многие имеют опыт, который может повысить эффективность принимаемых решений. Мы призываем этим опытом поделиться. В Год муниципального депутата это особенно важно, так как выявление и распространение лучших практик работы с избирателями повысит доверие к партии и создаст новые возможности для наших коллег на местах», — уверен секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Победители конкурса также получат возможность принять участие в форумах окружного и федерального уровня, посвящённым обсуждению вопросов эффективной работы муниципальных депутатов с избирателями.

«Муниципальные депутаты - это лидеры общественного мнения, избранные жителями. Это настоящие народные избранники.Это люди разных профессий, как правило, они не работают депутатами на освобождённой основе. Именно они  представляют интересы наших жителей. Главная цель работы депутата — помощь избирателям и выполнение их наказов. И это неизменно. Чётко структурированная работа депутатов с органами власти на территории включает в себя различные формы взаимодействия, направленные на решение имеющихся проблем. Это настоящее GR-взаимодействие.  Провдение такого конкурса позволит обратить внимание на тех людей, работающих в муниципалитетах, которые действительно являются лидерами общественногго мнения на своих территориях», - уверен депутат собрания представителей Волжского района Самарской области, инициатор проекта «Школа муниципального депутата», генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития» Максим Кануев. 

