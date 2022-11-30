«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»

Акция «Единой России» «Новогодняя почта» пройдет на площадке общественных приемных партии и штабов общественной поддержки «Единой России» в формате мастер-классов. Также в приемные «Единой России» можно принести самостоятельно нарисованные открытки.

«Ребята в разных уголках России нарисуют открытки для наших защитников, для тех, кто на передовой, напишут поздравления с Новым годом и тёплые пожелания. А в преддверии Нового года «Единая Россия» передаст эти послания нашим бойцам, нашим героям! Несмотря ни на что, Новый год — это всегда время чудес, волшебства. Уверена, нашим защитникам будет приятно получить новогодние открытки от детей, а добрые, искренние пожелания — обязательно сбудутся», — отметила замсекретаря Генсовета «Единой России», руководитель общественных приемных партии Анна Кузнецова.

«Принести свои открытки юные самарцы могут в Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» на ул. Революционной, 107. Здесь можно и нарисовать свою собственную открытку с пожеланиями для наших военных. Во всех муниципальных районах области новогодние открытки для бойцов СВО можно передать в местные отделения партии «Единая Россия».

Кроме того, мастер-классы по скреп-букингу (изготовлению авторских открыток) проведут волонтеры-репетиторы в военном городке поселка Рощинский. Сделанные открытки будут переданы с ближайшим гуманитарным грузом, который отправится в зону проведения СВО», - рассказал координатор волонтерского центра партии «Единая Россия» Антон Родионов.

Напомним, в марте «Единая Россия» запустила акцию «Zащитникам Отечества». Через общественные приемные партии все желающие направляют письма и рисунки российским военным, задействованным в СВО.