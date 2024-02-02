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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» выполнила годовой план по народной программе на 96%

2 февраля 2024 10:58
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«Единая Россия» выполнила годовой план по народной программе на 96%
Доклад о ее реализации Председатель партии представит Президенту.
 

Итоги реализации народной программы «Единой России» подвели на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева.

«За 2023 год выполнены 96% положений народной программы. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается наша страна, мы не допустили отказов от обязательств перед гражданами. Для нас принципиально важно доказать людям, что мы действительно держим слово», - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев напомнил, что на Съезде партии в декабре было принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента.

«Результат нашей работы – это безусловно важный вклад в его победу на предстоящих выборах», - уверен он.

Председатель партии остановился на некоторых итогах реализации народной программы. В частности, «Единая Россия» продолжает уделять приоритетное внимание развитию медицины и оптимизации первичного звена.

В 2023 году при поддержке партии регионы получили более 2,5 тысяч машин «скорой», полторы тысячи передвижных медкомплексов, свыше 85 тысяч единиц оборудования.

«Серьезное участие партия принимала в подготовке мер поддержки людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Удалось расширить категорию граждан, получающих бесплатные лекарства. Выросло финансирование из бюджета – почти в два раза - фонда «Круг добра», который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями. На эти цели направлено почти 145 миллиардов», - отметил Дмитрий Медведев.

Партия работала над развитием соцподдержки. Свыше миллиона семей получают проиндексированный маткапитал и выплату при рождении детей, увеличены пенсии и зарплаты для более 13 миллионов бюджетников.

«Свыше 11 миллионов инвалидов обладают правом на повышенные соцвыплаты. В бюджете значительно увеличены средства на предоставление техсредств реабилитации», - сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, реализация народной программы «Единой России» обеспечила местами в школах 800 тысяч учащихся, а в детсадах создано дополнительно 245 тысяч мест.

 «Школы, детсады, культурно-досуговые центры, прежде всего, на селе, спорткомплексы, учреждения здравоохранения должны оставаться в зоне особого внимания партии», - подчеркнул он.

Ещё одно важное направление связано с образованием и наукой.

«Партия содействовала увеличению финансирования грантов молодым учёным. Реализуется партпроект «Менделеевская карта». Его участниками стали более 7 тысяч молодых учёных, аспирантов, студентов, школьников. Им доступны преференции от партнёров проекта», - сообщил Председатель партии.

В 2023 году в программный документ «Единой России» были внесены изменения. В частности, появился раздел «Развитие новых регионов» - его исполнение в прошлом году составило 97%.

«По предложению партии Правительство утвердило программу социально-экономического развития Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Этот документ предполагает довести уровень оказания социальных услуг до общероссийских стандартов. Это важнейшая задача, наш долг перед населением новых субъектов РФ. Не менее важная задача — восстановить все объекты ЖКХ и социальной инфраструктуры», — сказал Председатель партии.

При поддержке «Единой России» приняты законы по интеграции новых регионов в российскую систему пенсионного и социального страхования, работают все партийные проекты, включая портал «Я в России».

В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что с начала реализации народной программы создано и модернизировано более 83 тысяч соцобъектов. Построено 1338 школ, 1676 детсадов, 882 медучреждения, 145 спортивных комплексов. Капитально отремонтировано 2,8 тысяч школ и 4,2 тысячи медучреждения.

«Установлено 3,9 тысячи ФАПов. Отремонтировано более 2,1 тысяч почтовых отделений и 278 общежитий вузов. Благоустроены 21 тысяча дворов и общественных пространств», - сообщил он.

Бюджетными поправками увеличено финансирование программы «Профессионалитет», выделены допсредства на программу комплексного развития сельских территорий, стимулирование спроса на покупку отечественных машин, модернизацию служб занятости.

Принят новый закон о занятости - он гарантировал ежегодную индексацию МРОТ, преимущества для ветеранов СВО при трудоустройстве, оказание помощи людям, желающим сменить работу.

Значимой частью народной программы «Единой России» стала поддержка участников СВО и членов их семей.

«Приняты законы по регулированию кредитных каникул и обеспечению финансовой защиты семей участников СВО, предоставлению бесплатной юридической помощи и упрощению процедур, связанных с оформлением различных документов, выстраиванию полноценной системы льгот в сфере образования», - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, несмотря на высокие показатели исполнения народной программы в 2023 году, осталось несколько невыполненных положений.

«В 2023 году был запланирован ремонт 3208 медицинских учреждений первичного звена. Из них в 91 ремонт не завершен. Аналогичная история – с почтовыми отделениями. Из 1282 отделений, подлежащих ремонту, в 90 работы все еще не завершены. Мы также не успели принять закон о статусе наставничества, устанавливающий преференции для наставников в системе образования. Прошу координаторов, которые за эти направления отвечают, оперативно закрыть свои «долги», - сказал секретарь Генсовета.

Он также анонсировал создание программного комплекса «Спутник народной программы». Он позволяет визуализировать на карте объекты народной программы, назначать ответственных за каждый, организовать онлайн-взаимодействие с жителями по обсуждению планов, приемке результатов, оценке качества работ.

«Спутник» начнет работу в мае. Пилотными в нем станут четыре проекта - «Модернизация школ», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Моя карьера с Единой Россией» и «Модернизация общежитий вузов», - сообщил Андрей Турчак.

В заключение Дмитрий Медведев поручил актуализировать показатели народной программы «Единой России» на 2024 год и продолжить мониторинг их исполнения, а также информировать жителей о результатах.

«Просил бы коллег подготовить мой доклад главе государства об итогах реализации нашего основного партийного документа. Успех реализации народной программы «Единой России» – это успех страны в целом», - заключил Дмитрий Медведев.

«Народная программа «Единой России» – важнейшее направление работы партии. Граждане России, простые люди, участвовавшие в ее создании, предлагали своё видение развития медицины, образования, социальной и других сфер: свыше 340 тысяч предложений  и инициатив. В результате Народная программа стала документом, безусловным к своему выполнению.

Наша фракция имеет возможность продолжить реализацию Народной программы, с которой мы шли на выборы. «Партийный десант» зарекомендовал себя как надёжный инструмент по контролю за ходом строительства и ремонта объектов народной программы. Благодаря активности наших жителей Самарская область - среди лидеров по количеству выездов и объектов «Партийного десанта». Уверены, что в этом и следующем году сумеем выполнить ряд серьёзных наказов, которые перед нами ставили жители Самарской области».

Мы работали над тем, чтобы в бюджете региона было заложено финансирование социальных отраслей экономики, таких как поддержка участников специальной военной операции и семей военнослужащих, развитие экономики, обеспечение технологического суверенитета региона.поддержка семей с детьми и других категорий граждан, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт. В следующем году на эти цели планируется направить 167,7 млрд рублей, что составляет 60,4% от общего объёма расходов», - напомнил председатель Самарской губернской думы, депутат фракции «Единая Россия» Геннадий Котельников.

Теги: Единая Россия

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