«Единая Россия» внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект будет рассмотрен Госдумой на следующей неделе.

«Закон позволит улучшить благосостояние почти 8 миллионов человек. Работающие пенсионеры вносят вклад в общее дело – нашу Победу. Являясь наставниками молодёжи, они обеспечивают преемственность поколений», – сказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

По данным Росстат, в Самарской области проживает более 1 миллиона пенсионеров (1 001 416 человек). Это означает, что каждый третий житель области вышел на заслуженный отдых.

Большинство пенсионеров – получатели пенсии по старости, таких в области 845 635 человека. Продолжают трудиться 217 583 пенсионеров. Именно их и коснётся новый законопроект.

Планируется, что пенсии начнут индексировать с 1 февраля 2025 года.

Напомним, на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин поручил «Единой России» вместе с Правительством подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам и принять его в весеннюю сессию.