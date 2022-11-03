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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» в День народного единства передаст подарки семьям мобилизованных по всей стране

3 ноября 2022 12:15
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«Единая Россия» в День народного единства передаст подарки семьям мобилизованных по всей стране

Региональные отделения партии собрали подарочные наборы и письма со словами поддержки для семей мобилизованных и добровольцев

Ко Дню народного единства «Единая Россия» проводит акцию «Россия – единая семья!». В её рамках регионы отправили подарочные наборы семьям мобилизованных и добровольцев. Каждый такой набор отражает особенность региона – в нём собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки.

Активисты Удмуртского регионального отделения партии передали подарки в Омскую область.

«Их мы собирали всей Республикой, вместе с нашими предприятиями и депутатами. Отправили селтинский мёд, воткинские и сарапульские сладости к чаю, шоколадные перепечи и многое другое. Таким образом хотим поддержать семьи мобилизованных сибиряков, сказать, что мы городимся их мужьями, отцами, сыновьями, которые в трудную минуту встали на защиту Родины. Наша большая страна – это единая семья, в которой каждый должен друг другу помогать. И мы это делаем. Сегодня в Удмуртии вновь реализуется партийный проект «ПоддЕРжка». Волонтёры, депутаты, неравнодушные жители пришли на помощь десяткам семей мобилизованных, не оставили наедине с их социальными и бытовыми вопросами. И это тоже поддержка наших солдат, которые могут не волноваться за свои семьи, находясь далеко от них, на защите рубежей страны», – отметил секретарь реготделения «Единой России», глава региона Александр Бречалов.

Кубанские единороссы отправили подарки многодетным семьям Мариуполя. Их доставят в гуманитарный центр «Единой России», который работает в городе с марта этого года и уже оказал помощь десяткам тысяч жителей. Волонтёры партии также будут адресно доставлять подарочные наборы в семьи, которые не могут доехать до гуманитарного центра.

«Мы сформировали несколько десятков подарочных наборов. В них продукты и деликатесы кубанских производителей: мясные изделия, соленья, чай и сладости. В День народного единства решили поздравить жителей и показать, что мы вместе – мы единая семья. Ко Дню народного единства подарки доставят адресатам», − рассказал секретарь реготделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко.

Иркутская область направила свои подарки – чаи из байкальских и таёжных трав, варенье, кедровые орешки, конфеты, сироп из молодых шишек, сувенирные кружки с изображением карты Байкала – в Ленинградскую область.

«Это очень хорошая инициатива. Такие идеи ещё больше укрепляют российскую сплочённость и подтверждают, что мы– единая страна, мы все вместе. В Сибири принято звать на чай, если хочешь стать ближе к человеку. Сегодня такое общение нужно многим семьям, у которых мужья, отцы, сыновья мобилизованы в вооружённые силы страны. Подарки – знак нашей поддержки», – подчеркнул секретарь реготделения партии, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Подарки из Перми получат семьи мобилизованных в Саратовской области, из Оренбурга – в Вологодской. Орловская область обменяется с Амурской, Калужская – с Курганской.

Самарская область отправила подарки в Кемерово, а подарки из Кузбасса уже пришли в Самару и передаются семьям мобилизованных по всей губернии. «Акция «Россия – Единая семья» еще раз доказывает, что наша страна сильна своей сплоченностью, братским отношением между представителями разных регионов, национальностей и культур. Сегодня Россия – это большая единая семья, а в дружной семье всегда помогают и поддерживают друг друга. Передавая подарки семьям защитников из братского Кузбасса, мы делаем это от всего нашего самарского сердца и широкой волжской души. Мы восхищаемся верой, безграничным терпением, мужеством и стойкостью каждой семьи защитника Отечества. Ждем наших родных, близких и любимых людей с победой!», - отметил Секретаря Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

В акции «Единой России» «Россия – единая семья!» принимают участие все региональные отделения партии, в том числе в новых субъектах.

Помимо этого, «Единая Россия» в День народного единства продолжит оказывать помощь семьям мобилизованных и решать их бытовые вопросы, проведет экскурсии и организует праздники для детей беженцев. Также депутаты от партии передадут снаряжение и экипировку мобилизованным бойцам, навестят раненых участников СВО в госпиталях.

Пройдут и ставшие традиционными автопробеги, раздача ленточек-триколоров и тематические флешмобы, посвящённые единству народов России.

Напомним, с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приёмных и штабов общественной поддержки партии начали работу Центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО. «Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и #МЫВМЕСТЕ создали совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Помощь оказывается в формате «одного окна» – поступающие в штаб заявки от семей распределяются между волонтёрами и в режиме реального времени можно отслеживать их исполнение.

Также волонтёры МГЕР и «Единой России» оказывают поддержку военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях. Они работают адресно – помогают с обеспечением средствами реабилитации, взаимодействуют с госпиталями, оказывают поддержку семьям военнослужащих, находящимся на лечении.

Помимо этого, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства.

Среди инициатив – единовременная выплата не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев; исключение начисления процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул; бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому, а также другие меры поддержки.

 

 

 

Теги: Единая Россия

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