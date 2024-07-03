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«Единая Россия» создала совет первичных отделений партии

3 июля 2024 10:26
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«Единая Россия» создала совет первичных отделений партии
В него вошли представители всех 89 регионов.
 

«Единая Россия» на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала совет первичных отделений партии.

«Текущий год объявлен Годом первичных отделений партии. Секретари отделений партии, наши активисты, – это наша опора во всём. Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют в территориях», - подчеркнул Председатель «Единой России».

Он отметил, что совет первичек должен стать площадкой, на которой секретари будут обсуждать свои идеи и предлагать их руководству «Единой России».

«Нужно без бюрократических проволочек донести эти предложения до коллег на муниципальном, региональном и федеральном уровнях», - сказал Дмитрий Медведев.  

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что совет первичек будет проходить регулярную ротацию, чтобы к его работе можно было привлечь как можно больше людей.

«В первом составе совета - 54% мужчины, 46% женщины, 30% молодежь. Семь секретарей первичек - участники специальной военной операции», - рассказал он.

Александр Сидякин также напомнил, что всего в «Единой России» - 86 тысяч первичных отделений.

«С конца 2022 года ведем системную перезагрузку первичного звена. Проведен кадровый аудит, внедрены новые форматы стратегических сессий, форумов секретарей первичных отделений, которые проводятся теперь на системной основе. Реализован кадровый конкурс секретарей первичных отделений, сформирована так называемая «скамейка запасных». Реализуется грантовая поддержка первичного звена. Запущены образовательные проекты для секретарей первичных отделений на базе нашей Высшей партийной школы», - рассказал он.

Первое заседание совета состоится 19 сентября.

«В самарском регионе зарегистрировано 1742 первичных отделений, при общей численности членов партии более 41 тысячи человек. Количество сторонников партии в Самарской области свыше 19 человек.

В рамках Года первичек мы уже провели несколько форумов с участием секретарей первичных отделений партии и активистами партийного регионального проекта «Мой дом». Мы выявили закономерность, что многие наши партийные активисты, в первую очередь, секретари «первичек» активно работают по месту своего проживания - в ТОСАх, как старшие по дому или подъезду.

Региональный партпроект «Мой дом» стал такой удачной практикой, которая даёт возможность партактиву применить свою энергию в сфере благоустройства придомовых территорий, принимать участие в народном бюджетировании, ведут значительную работу по информированию собственников жилья.  Есть и опыт помощи нашим бойцам в специальной военной операции: секретари ПО инициируют плетение масксетей, изготовление блиндажных свечей, собирают гуманитарную  помощь на базе своих ТОСов или первичек», - рассказал  председатель Президиума Совета первичных отделений Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Натальчук.

Напомним, по предложению Председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Оно было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года.

В течение года партия уделяет особое внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно будет проходить на базе Высшей партийной школы. Будет внедрена обновленная система их мотивации и «кадрового роста».

Также ежегодно «Единая Россия» проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Победители получают гранты на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и многое другое.

Теги: Единая Россия

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