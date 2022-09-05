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«Единая Россия» провела «Диктант Победы» по всей России, на Донбассе и в 45 странах мира

5 сентября 2022 16:57
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Для написания диктанта были открыты более 18,7 тысяч площадок.

Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» прошла в четвертый раз при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Волонтёров Победы, Фонда президентских грантов. Центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

«Диктант Победы» пишут все, кому небезразлична история нашей страны. Это не только проверка знаний об истории войны, это наша благодарность поколению победителей, нашим дорогим фронтовикам. Для каждого россиянина знание истории Великой Отечественной войны, уважение к нашим ветеранам — святой долг и обязанность, та нравственная особенность, которая никогда не позволит забыть нашу историю. То, что и сегодня даёт россиянам. нашим героям, участникам специальной военной операции духовные силы противостоять современному нацизму», — подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, в этом году к акции привлекли рекордное число волонтёров — более 20 тысяч человек помогают провести «Диктант Победы».

Как рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков, в этом году поступили заявки на проведение «Диктанта Победы» на китайском, французском и испанском языках. Впервые участие в акции принимают Бангладеш и Мексика.

«На этот раз партнеров у Русских Домов гораздо больше — местами проведения диктанта станут школы, вузы, клубы, библиотеки. Всего около 400 площадок. Наибольшую активность проявили в Белоруссии, Молдове, Казахстане, значительно активизировались участники в Монголии, Киргизии и Аргентине», — рассказал он.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время торжественного старта подчеркнул, что «Диктант Победы» помогает утвердить ценности мира и справедливости, воспитать бережное отношение к объединяющему наследию Великой Победы.

«Большинству мыслящих людей по всему миру очевидно, что именно Россия стоит на стороне правды. Победа во Второй мировой войне позволила выстроить новый более прочный и устойчивый миропорядок. Уверен, что неизбежная ликвидация гегемонии тоталитарных режимов Запада сделает мир более открытым, честным и справедливым», — отметил он.

В свою очередь, помощник Президента Владимир Мединский выразил надежду, что с каждым годом акция будет проходить на большом количестве языков и большем количестве стран. А факт проведения «Диктанта Победы» будет восприниматься как долг памяти перед теми, кому мы обязаны жизнью.

"Мы еще год назад не могли себе представить, проводя «Диктант Победы», что повально будут сноситься памятники освободителям. Не могли себе представить такого безумного уровня передергивания и фальсификации, стирания истории на уровне государственной политики в европейских и примкнувшим к ним, считающим себя европейскими, странам. Недавно наш Президент, выступая перед школьниками в Калининграде, говорил об учебниках истории, с которыми мы столкнулись на освобожденных территориях. Учебниках, в которых нет ни слова правды о Великой Отечественной войне. И поэтому такие массовые просветительские акции, как «Диктант Победы», позволяют рассказать людям правду», — подчеркнул Владимир Мединский.

В телемосте с центральной площадкой акции приняли участие города России, а также Сербия и Луганск. Замминистра культуры, молодёжи и спорта ЛНР Василий Носков рассказал, что диктант в республике пишут на 50 площадках. Одна из них работает в музее «Молодой Гвардии» в Краснодоне.

«Для нас эта акция имеет особое значение. Ровно 80 лет назад в сентябре 1942 года была основана антифашистская подпольная организация «Молодая гвардия». Сегодня мы находимся в музее той самой «Молодой гвардии». Я считаю, что для ребят будет особое значение иметь эта акция, и участие в ней именно здесь. Мы, молодёжь Луганской народной республики, обещаем сохранить историческую память и не дадим её запятнать», — подчеркнул он.

Координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов рассказал, что  в регионе для проведения исторического тестирования на рему событий Великой Отечественной войны зарегистрировано 811 площадок. По предварительным данным «Диктант Победы» в Самаре написали более 37 тысяч человек.Впервые в Самаре и губернии были открыты более 20 площадок на базе местных отделений партии и общественных приемных.

Напомним, все желающие могли принять участие в акции онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Итоги «Диктанта Победы» подведут в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы на Красной площади, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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