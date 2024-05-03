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«Единая Россия» проведёт международный патриотический онлайн-флешмоб «‎География Победы» ‎

3 мая 2024 17:24
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«Единая Россия» проведёт международный патриотический онлайн-флешмоб «‎География Победы» ‎

Впервые в нём примут участие дружественные страны, страны ближнего зарубежья и Средней Азии.

Международный патриотический онлайн-флешмоб «‎География Победы» состоится со 2 по 9 мая. 

Для участия в акции необходимо разместить в соцсетях публикацию с фото или короткий рассказ в видеоформате о местах боевой славы или же о любом месте, связанном со Второй мировой войной и подвигом наших солдат. В конце нужно указать регион и адрес места.

«‎Каждая семья бережно передаёт эти истории из поколения в поколение, чтобы не забыть подвиги своих предков, помнить о тех, кто сражался за наше будущее. В каждом уголке страны можно найти следы войны, будь то мемориалы, воинские захоронения, дома ветеранов или памятные места», – отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

Информацию для поста можно брать на разных ресурсах – в общедоступных источниках, на исторических сайтах, пользоваться данными краеведов и историков либо взять свои разработки или знания. Рассказать можно как об общеизвестных местах, так и не широко известных.

Местом, о котором пишут участники, может стать дом, поле, дорога, мемориал, цех завода, место отправки на фронт и другие.

При размещении публикации необходимо проставить хештеги: #ГеографияПодвига,  #ПобедаРодиласьЗдесь, #сторонникиЕР, #Победа, #ВеликаяПобеда, а завершить текст фразой «Победа родилась здесь».

Теги: Единая Россия

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