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«Единая Россия» проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами

23 апреля 2021 13:39
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Единая Россия проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами

Она будет основываться на основных положениях Послания Президента – лидера партии.

Даже самая сильная предвыборная программа не может быть реализована без опоры на мнение избирателей. Поэтому «Единая Россия» организует сбор предложений в программный документ на базе своих общественных приемных, волонтерских центров партии и на площадках партийных проектов в регионах, сообщил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Бюро Высшего совета, Президиума Генерального совета партии и программной комиссии 22 апреля.

«Сейчас важно собрать максимальное количество предложений, таких разумных идей, которые мы сможем обязательно отразить в нашей программе», - заявил Дмитрий Медведев.

Приоритетными направлениями программного документа станут цели, которые обозначил Президент России Владимир Путин в своем Послании. В их числе – вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики. Эти задачи должны не только найти отражение в программе, но и быть выполнены максимально быстро и эффективно.

«Вести работу над законодательным обеспечением Послания, обсуждать ее [предвыборную программу] с людьми необходимо на всех уровнях представительной власти. Это должен понимать каждый наш депутат, каждая фракция и местное отделение партии», - сказал Дмитрий Медведев.

Для реализации Послания потребуется первоочередное принятие около десяти законов - они должны пройти все законодательные этапы в течение мая и июня, отметил член Бюро Высшего совета «Единой России», председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что у законодателей «есть и понимание, и уже подготовлен план работы, который очерчивает весь массив рассматриваемых законов».

«Единая Россия» включит в предвыборную Программу реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионах. Это строительство жилья, дорог и мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство, обновление коммунальных сетей. При этом каждый человек «должен в них увидеть себя, получить ответ на вопрос, что это даст ему конкретно, его населенному пункту», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Обновление автопарка скорых, закупка мобильных медицинских комплексов и школьных автобусов – эту задачу партия намерена выполнить безотлагательно. Представители региональных отделений «Единой России» составят карту потребности регионов в этой технике и согласуют информацию с профильными ведомствами – Минздравом и Минпросвещения. При этом приоритет отдадут малым городам и отдаленным районам.

Единороссы на местах создадут и единую базу с графиком бесплатного подключения к газу жителей в регионах. Отдельное внимание партия уделит пожилым людям и многодетным семьям — им помогут с заполнением документов и оборудованием.

В Программе партии отразят дальнейшее совершенствование трудового законодательства – над этой темой «Единая Россия» работает последовательно. «В предстоящей пятилетке предстоит решить огромное количество вопросов, связанных с дальнейшим реформированием трудовой сферы: это электронный документооборот, юридический статус самозанятых и их разграничение с наемными работниками, повышение статуса социального партнерства и так далее», — отметил первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

Проект Программы представят на Съезде партии – он пройдет в три этапа. Первый состоится в июне. «После этого делегаты едут в территории, формируют народную программу. В августе мы проводим второй этап Съезда, утверждаем программу, публикуем ее. После 19 сентября состоится третий этап, где мы подведем итоги», – сказал Андрей Турчак.

Член Бюро Высшего совета партии, Секретарь реготделения, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что партия «Единая Россия» без раскачки начала реализацию послания президента: «Мы внимательно провели аналитическую работу по всем пунктам послания и отметили, что целый ряд инициатив «Единой России» были озвучены президентом с прямой отсылкой на предложения партии и будут воплощены в ближайшие месяцы». 

«В конце мая мы проведем партийный форум, пригласим к обсуждению широкие круги общественности, чтобы выработать свою программу, которая будет нацелена на повышение уровня качества жизни, повышения уровня благосостояния наших граждан, программу, нацеленную на опережающее развитие нашего региона», - заявил Дмитрий Азаров.

Напомним, в своем Послании Федеральному Собранию 21 апреля Президент поддержал ряд инициатив, которые ранее направила в его адрес «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вставшим на учет на раннем сроке, возврат половины стоимости путевок на детский отдых, а также решение вопроса газификации территорий за счет бесплатного подключения жителей к газу, выделение льготных кредитов регионам на инфраструктурные проекты, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, а также закупка школьных автобусов.

Теги: «Единая Россия» Дмитрий Азаров партия

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