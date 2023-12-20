Дмитрий Азаров встретился с волонтерами в Молодежном центре Самарской области

На встрече подвели итоги года, обсудили участие волонтеров региона в гуманитарных миссиях #МЫВМЕСТЕ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и подготовку к Всемирному фестивалю молодежи.

С участниками форума секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров встретился в Молодежном центре Самарской области.

«Я очень рад, что добровольческое движение в Самарской области развивается. Сегодня это 200 тысяч волонтеров, на которых мы точно можем рассчитывать в любой ситуации, даже в самой непростой. Когда нужно оперативно, когда нужно от всей души помочь человеку. Мы знаем, что неравнодушных людей в Самарской области много - очень много людей, готовых всегда подставить плечо и прийти на помощь», - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил добровольцев за бескорыстный труд во благо человека и вручил им государственные награды. Среди награждённых – студент, волонтёр «Единой России» и активист МГЕР Павел Желандинов. С гуманитарной миссией он выезжал в зону СВО, где вместе с командой добровольцев помогал в госпиталях, в транспортировке раненых, обеспечивал доставку воды для местных жителей, помогал в пунктах временного размещения.

«Я побывал уже в шести городах освобожденных территорий, стал свидетелем тех ужасных последствий, которые происходят в отношении граждан нашей страны. Помогал докторам спасать жизни наших бойцов, что стало для меня большим жизненным опытом, который пригодился потом при работе в госпиталях Донецка – города, который обстреливается каждый день», – рассказал Павел .

Доброволец поблагодарил губернатора за награду и поинтересовался, что еще могут сделать студенты со своей стороны для скорейшей победы. Дмитрий Азаров выразил слова признательности Павлу Желандинову и также всем волонтерам, которые оказывают поддержку защитникам Отечества, отправляют помощь и участвуют в гуманитарных миссиях.

«Мы каждый день своими делами здесь, на родной земле, должны помогать и делать все для фронта и для победы, помогать семьям военнослужащих, они вдохновляют наших бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ходе встречи с лидерами молодежных общественных организаций Самарской области губернатору представили ряд социально значимых проектов. Молодые архитекторы представили главе региона проекты благоустройства территории около молодежного многофункционального центра в Самаре, который был открыт 19 декабря.