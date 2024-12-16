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«Единая Россия»: Приоритетом на ближайшие годы станет капремонт школ по всей стране

16 декабря 2024 16:59
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Акцент на это Президент Владимир Путин сделал на XXII Съезде партии.

Акцент на это Президент Владимир Путин сделал на XXII Съезде партии.

Отремонтировать к 2031 году предстоит порядка 11 тысяч зданий, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием Минпросвещения и регионов.

«Выполнение этого поручения Главы государства станет одним из ведущих приоритетов работы партии на ближайшие годы. Подводя итоги работы в уходящем году, могу сказать: в целом программа реализуется достаточно успешно», - заявил он.

Владимир Якушев обратил внимание, что за время действия программы в эксплуатацию введены 1682 детских сада и 1439 школ.

«В уходящем году построены 98 школ. До конца года в эксплуатацию должны быть сданы ещё 134. Понимаю, что где-то объект уже готов, физически выполнены все необходимые работы. Речь идёт о подготовке и оформлении документов, получении необходимых лицензий для осуществления образовательной деятельности», - сказал секретарь Генсовета партии.

По его словам, работы по капремонту новых школ полностью выполнены в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чечне, Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. Риски по срокам строительства есть в отношении 77 школ и семи детсадов в 38 регионах. При этом 17 регионов, в нарушение ранее данных гарантий, уже подтвердили, что не смогут ввести 31 школу в намеченные сроки.

«Отмечаем риски несвоевременного завершения капитального ремонта на 56 объектах в 34 регионах. Подход должен быть только один. Разворачивайте штабы прямо на этих объектах, на строительных площадках», - заявил Владимир Якушев, подчеркнув, что заказчиками по капремонту школ должны быть профессиональные строители.

Результаты работы по капремонту и строительству объектов образования будут учитываться при подготовке «Единой России» к выборам, заверил Владимир Якушев. Партия уже раскрепила депутатов за всеми объектами – на трёхлетку их почти 4,5 тысячи.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание, что работа «Единой России» и Минпросвещения позволила превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей стране.

«Президент ставил задачу построить 1300 школ до конца 2024 года. Уже введено более 1400 объектов. Также построили 1682 детских сада, начиная с 2019 года, решив проблему доступности дошкольного образования. Президент об этом говорил на Совете по нацпроектам, отмечал отношение людей к этим проектам. Оно очень позитивное», - сказал он.

В зоне риска по строительству новых образовательных учреждений: семь объектов в Дагестане, три школы - в Краснодарском крае, Кировской и Ярославской областях, по два объекта - в Кабардино-Балкарской Республике, Московской области и по одной - в Адыгее, Крыму, Ставропольском крае, Амурской, Воронежской, Костромской, Курской, Мурманской, Новгородской, Омской и Тульской областям.

«Нужно подтянуться, и две недели до конца года провести непосредственно на объектах», - сказал министр.

В завершении Владимир Якушев поблагодарил коллег за работу и поручил ещё более тщательно организовать все процессы по президентским программам.

«Необходимо контролировать подрядчиков, мониторить их финансовое состояние, возникающие сложности, чтобы было понимание, кто заходит на объект. Долгостроев быть не должно. Прошу к этому вопросу подойти ответственно. Работы в следующем году будет много», - заключил он.

Секретарь Самарского реготделения партии, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе Всероссийского Штаба по капремонту школ на площадке ЦИК партии в Москве.

Он считает необходимым, в первую очередь, снизить гибкость при переносе сроков проведения работ. Это – внутренняя дисциплина региона, подчеркнул Вячеслав Федорищев.

«Если мы видим, что возможно в течение шести лет переносить сроки, то, значит, мы не дожимаем по качеству контроля. Если партия помогает контролировать эти процессы, нужно, мне кажется, нам, коллеги-однопартийцы, быть жёстче», – сказал он.

Регион в качестве ответственных за объектами закрепил, в том числе, участников СВО.

«Ребята – очень смелые, последовательные, никогда не будут врать, а будут очень жёстко и чётко контролировать, отстаивать позиции. У многих из них есть профессиональное строительное образование. Это очень, мне кажется, правильно», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Помимо этого, секретарь Самарского реготделения партии  предложил проводить квалифицированный отбор и оптимизировать законодательство для снижения административных барьеров при проведении проектных работ. 

Ещё одна инициатива Федорищева – по возможности выделять региональное софинансирование на программу равноценное федеральному.

Напомним, на XXII Съезде «Единой России» Президент Владимир Путин подчеркнул, что программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, продлена и значительно расширена. К 2031 году ремонтные ремонты должны быть завершены в более чем 11 тысячах зданий по всей стране, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Самара

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