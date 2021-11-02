«Единая Россия» предложила увеличить бюджетное финансирование ряда направлений социальной и молодежной политики

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«Единая Россия» разрабатывает поправки ко второму чтению бюджета на 2022-2024 годы и проводит их обсуждение с общественниками и экспертами. Первое такое обсуждение было посвящено предложениям по увеличению финансирования на социальную и молодежную политику, а также развитие гражданского общества. Поправки, которые предлагает внести «Единая Россия», касаются финансирования ряда программ. В том числе – программы обеспечения жильем инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года.

«В 2019 году получили жилье всего лишь 6% инвалидов, вставших в очередь до 2005 года, а утратили право по разным причинам - 12%. Ожидаемая численность нуждающихся в жилье на 1 января 2022 года составит более 22 тыс. человек. Мы предлагаем ко второму чтению бюджета и предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования, как минимум увеличить их вдвое: 1,3 млрд - в 2022 году, более 2 млрд - в 2023 и около 2,5 млрд - в 2024 году», — пояснила глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Дополнительные средства необходимо выделить и на программу долговременного ухода за пожилыми. Это позволит реализовать ее еще в семи пилотных регионах – Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Челябинской, Пензенской, Сахалинской, Белгородской и Владимирской областях.

«В 2022-2024 годах предлагается дополнительно финансировать проект по 487,70 млн рублей ежегодно с тем, чтобы к 2024 году финансирование составляло почти 2 млрд 565 млн рублей», - отметила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. По ее словам, внедрение системы имеет эффект не только для пожилых граждан, но также для их близких родственников, которые смогут, освобождаясь от домашнего ухода, выходить на работу.

Также «Единая Россия» предложила выделить дополнительные средства на программу молодежной занятости - её разработкой партия занималась вместе с Правительством.

«Мы предлагаем на 1,2 млрд рублей увеличить в 2022 году финансирование организаций профессионального обучения и дополнительного образования – с 7,5 млрд рублей до 8,7 млрд рублей. На развитие портала «Работа в России» - 241 млн рублей. Это позволит оцифровать процедуру практик и стажировок. Кроме того, выделить 750 млн рублей на программу Ворлдскиллс для карьерного сопровождения молодежи, а также - субсидию органам службы занятости в размере 30 млн рублей. На реализацию других мероприятий содействия занятости направить 779 млн, из них 450 млн рублей - на развитие молодежного предпринимательства», - отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (фракция «Единой России»).

Депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель бюджетного комитета Госдумы, член трехсторонней комиссии Правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений Леонид Симановский пояснил: «Главные цели федерального бюджета – развитие страны и обеспечение повышения благосостояния и качества жизни наших граждан. Существенно увеличены расходы на социальную политику и здравоохранение. Это самая большая часть расходов бюджета, в сумме она составит на три года 22 трлн рублей. Из них более 2 трлн рублей будет направлено на адресную поддержку более 5 млн семей с детьми. Заложены также средства на выплаты одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет и женщинам, ждущих ребенка».

Необходимо увеличить и субсидирование НКО, уверены в партии. Уже с 2022 года финансирование смогут получить несколько общероссийских общественных организаций, до этого не получавшие субсидии - «Бессмертный полк России», «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», а также «Российский красный крест», сообщила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева (фракция «Единой России»).

Помимо этого, «Единая Россия» предложила две поправки в сфере здравоохранения. Первая касается обеспечения лекарствами ВИЧ-инфицированных. Дополнительные средства из федерального бюджета – по предложению партии это 2,3 млрд рублей - позволят к 2030 году выйти на 95% охвата пациентов, которые знают свой ВИЧ-статус и получают лечение.

Также «Единая Россия» предлагает включить в бюджет дополнительное финансирование на заготовку донорской крови. Это позволит в достаточном объеме обеспечить нужды 19 учреждений Минздрава в нескольких регионах.

«Предлагается ко второму чтению дополнительно предусмотреть ассигнование из федерального бюджета на 2022 год — 437,4 млн руб.; в 2023 и в 2024 годах — 428,6 млн руб. Это необходимо для обеспечения в том числе плановой деятельности учреждений», — отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов (фракция «Единой России»).

Напомним, 28 октября фракция «Единой России» поддержала бюджет в первом чтении. Вместе с тем, она подготовит ряд поправок ко второму чтению бюджета. В том числе - по социальному развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, поддержку регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог.

Партия работала над проектом бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов вместе с Кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва Президент поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы программного документа «Единой России». А всем думским фракциям — взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.