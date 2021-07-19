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"Единая Россия" предложила поправки о штрафах за жестокое обращение с животными при перевозке

19 июля 2021 22:26
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Поправки предполагают наложение административного штрафа.

Фракция "Единой России" разработала поправки о штрафах за жестокое обращение с животными при перевозке, они помогут сократить количество несчастных случаев с питомцами на транспорте, рассказали в пресс-службе партии, передает РИА Новости.

"Изменения в КоАП вызваны тем, что, например, в самолетах возникает огромное количество неприятных ситуаций, когда животные либо гибнут при погрузке-разгрузке багажа, либо получают увечья при перелете. Есть проблемы при перевозке и другими видами транспорта",- сказал автор поправок, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Уточняется, что поправки предполагают, что жестокое обращение с животными, их потеря, причинение животным увечья или иного повреждения здоровья, обращение, которое привело или может привести к гибели животного при перевозке различными видами транспорта и на объектах транспортной инфраструктуры, влечет наложение административного штрафа.

"На граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 25 до 40 тысяч, на юридических – от 100 до 150 тысяч",- уточняется в сообщении.

"Мы рассчитываем, что это поможет сократить количество случаев, когда животные страдают в результате безалаберных действий сargo служб в аэропортах, сделает безопасной перевозку питомцев самолетами, поездами, автомобильным и другим транспортом. А главное, поможет сохранить жизнь живых существ, которых многие наши граждане считают членами своих семей", - подчеркнул Бурматов.

По его словам, депутаты от партии внесут в нижнюю палату парламента пакет поправок по защите животных до конца лета.

 

Фото из открытых источников

Теги: «Единая Россия» перевозка животных поправки

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