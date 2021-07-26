Я нашел ошибку
Главные новости:
Помощь взрослым оказывали ученики гимназии №3 Самары.
В поселке Сухая Самарка сотрудники МЧС приняли участие в экологическом субботнике
Команда России поднялась на четвертое место в общем зачете.
Третий день соревнований в Токио стал очень успешным для российской сборной
С 1972  года Тибушкин живет и работает в Самаре.
Самарский областной художественный музей приглашает на выставку Геннадия Тибушкина «Переулки Самарканда»
Люди, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала работы программы, смогут получить компенсацию.
«Единая Россия» предложила новые меры поддержки людей при социальной газификации
В штаб общественной поддержки партии уже вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, Союза женщин Самарской области, «Волонтеры Победы», Самарского Союза молодежи, общественные организации, представляющие интересы ветеранов, инвалидов, многодетных.
В регионе объявили о создании штаба общественной поддержки «Единой России»
В Самаре стартовали дни Бельгийско-Люксембургской торговой палаты.
В Самаре состоялась встреча делегации Бельгийско-Люксембургской торговой палаты
На 28 снимках, размещенных в клиентском зале, запечатлены виды крупнейших городов региона, где работает компания «Т Плюс».
В офисе «ЭнергосбыТ Плюс» открылась фотовыставка для клиентов
Виктор Кудряшов подчеркнул, что в настоящее время, когда формируется федеральный бюджет, важно активно взаимодействовать с федеральными министерствами по региональным и муниципальным объектам.
Виктор Кудряшов на оперативном совещании поручил до 1 сентября подготовить предложения по перспективным объектам строительства 
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.1
0.33
EUR 87.32
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» предложила новые меры поддержки людей при социальной газификации

26 июля 2021 19:24
101
Люди, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала работы программы, смогут получить компенсацию.

На встрече 26 июля первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и зампред Правительства Александр Новак обсудили программу социальной газификации регионов. Андрей Турчак поблагодарил коллег в кабмине за поддержку инициативы партии компенсировать затраты людей на подключение к газу, которое было проведено до старта программы.

«Люди после 21 апреля [Послание Президента] тратили свои средства, программа была проанонсирована, но пока не принята. Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено. Рады, что Правительство предложение поддержало», - сказал Андрей Турчак.

Кабмин готов компенсировать затраты людей на прокладку газового оборудования. «Поскольку нормативная база о социальной газификации вступает в силу в марте, а ваша инициатива была поддержана Президентом в апреле, то в течение заявочной кампании заявки подавались по старой схеме. Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме», - отметил Александр Новак.

Важно, чтобы при подключении к газу стоимость минимального необходимого набора оборудования была одинаковой во всех субъектах РФ, подчеркнул Андрей Турчак.          

«На последних запусках газа, при которых я присутствовал, «Газпром» предлагает минимальный необходимый набор: счетчик, газоанализатор, котел, плиту – все это укладывается в стоимость 40- 45 тысяч рублей исходя из того, что они производят и конечное оборудование на своих предприятиях. Вопрос в фиксации стоимости метра трубы уже непосредственно по земельному участку до домовладения. Для этой категории, я считаю, должна быть разработана отдельная программа», - сказал секретарь Генсовета партии.

По его словам, в 32 субъектах РФ депутатский корпус «Единой России» на последних сессиях законодательных собраний подобные меры поддержки уже принял.         

«По каким-то категориям идет 50%, по другим – 75%, а для каких-то это абсолютно бесплатно. Важно, чтобы и на федеральном уровне такая фиксация произошла, чтобы не было разнобоя по стране: Северо-Запад, Центр, Юг, Дальний Восток – чтобы этот минимальный пакет был зафиксирован», - добавил Андрей Турчак.

Правительство поставит такую задачу регионам, сообщил Александр Новак. «Что касается возможности предоставления гражданину приобретения оборудования, мы здесь поставим задачу субъектам РФ и газораспределительным организациям, «Газпрому», «Мособлгазу» и всем другим, чтобы была человеку предоставлена возможность выбора и оборудования, и стоимости услуг», - сказал он.

Для реализации программы фракция «Единой России» в Госдуме максимально оперативно с Правительством подготовила все необходимые поправки в федеральное законодательство, напомнил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии также отметил, что в России есть населенные пункты, в которых на одной улице часть домов газифицирована, а часть нет. «Знаю, что правительство разработало программу, в рамках которой до 4 млн домовладений будут газифицированы до конца 2022 года. Отмечу важный момент – почти половина из них находятся на расстоянии менее 200 метров от существующей трубы. Мы благодарны Правительству, Газпрому за то, что эта программа начала реализовываться», - заключил Андрей Турчак".

Текущий уровень газификации Самарской области составляет 99,4%. Регион находится на четвертом месте среди других субъектов РФ по этому показателю. Пока без газа остаются 174 населенных пункта, в каждом из которых от 10 до 100 участков.

Депутат Самарской Губернской думы, председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов («Единая Россия») считает, что четкий план по бесплатной газификации снимет имеющиеся сейчас ограничения для владельцев домов.

«Я занимаюсь вопросами газификации более 20 лет – и в качестве руководителя «Межрегионгаза», и в качестве депутата. На сегодняшний день наш регион газифицирован более чем на 99%. Тем не менее, на территориях еще сохраняются локальные проблемные вопросы, касающиеся газификации частных домохозяйств. Уверен, что эти люди в самое ближайшее время смогут решить свою насущную проблему – в этом нуждаются около 1,7 тыс. домовладений области», - отметил депутат.

11 июня Президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в Послании. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ.

Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит «Газпром», в 12 регионах – крупная региональная компания, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: «Единая Россия» социальная газификация

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В штаб общественной поддержки партии уже вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, Союза женщин Самарской области, «Волонтеры Победы», Самарского Союза молодежи, общественные организации, представляющие интересы ветеранов, инвалидов, многодетных.
26 июля 2021, 18:34
В регионе объявили о создании штаба общественной поддержки «Единой России»
В штаб общественной поддержки партии уже вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, Союза женщин Самарской области, «Волонтеры Победы», Самарского... Политика
102
Приток молодежи, развитие производства и стимулирование бизнеса — в числе главных условий развития сельских территорий.
21 июля 2021, 18:32
Разработку современной аграрной политики предложили включить в народную программу «Единой России»
Приток молодежи, развитие производства и стимулирование бизнеса — в числе главных условий развития сельских территорий. Политика
825
«Перезагрузка» здравоохранения на селе: врачи представили предложения в народную программу «Единой России»
21 июля 2021, 11:01
«Перезагрузка» здравоохранения на селе: врачи представили предложения в народную программу «Единой России»
На площадке партии прошел первый «Консилиум с Денисом Проценко» и экспертами в области медицины. Политика
908
В центре внимания
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
26 июля 2021  13:27
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
312
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
314
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
775
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
777
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021  19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
2560
Весь список