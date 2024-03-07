«Единая Россия» поздравит женщин с 8 марта по всей стране

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организуют к 8 марта поздравления для жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерских миссий партии.

«Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы не участвовали наши женщины. «Единая Россия» здесь не исключение. Растет представительство женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтёров, депутатов разного уровня. На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране. И в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие», — отметил в преддверии праздника секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В штабах общественной поддержки, которые партия открыла в 77 регионах, пройдет акция «Твоя весна». Для жен, матерей и дочерей военнослужащих проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Также на площадке штабов в ряде регионов будут работать фотовыставки «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.

Помимо этого, «Единая Россия» проводит «Неделю женского здоровья» — это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках Всероссийского зимнего марафона «Сила России».

На улицах городов активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки.

«Мы проведем акции и раздадим десятки тысяч цветов. Обязательно поздравим женщин из семей наших Героев, которые находятся в зоне СВО. Передадим поздравления мамам, бабушкам и дочерям наших коллег, молодогвардейцев, которые сейчас добровольцами участвуют в спецоперации. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР», — рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Также молодогвардейцы подарят цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые в праздник отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.

«Торты с праздничной партийной символикой, весенние букеты и тёплые, сердечные слова благодарности получат медсестры и врачи Самарского областного военного госпиталя № 426 Министерства обороны РФ и Самарского областного госпиталя ветеранов войн. На плечах этих хрупких женщин - лечение, уход и восстановление наших военнослужащих, участников СВО, ветеранов Великой Отечественной.

Традиционно депутаты фракции «Единая Россия», партийный актив и волонтёры в местных отделениях партии и по своим округам поздравляют участниц ВОВ и вдов ветеранов, тружениц тыла и жительниц блокадного Ленинграда. Особое внимание в этот день - женщинам - старейшим членам партии.

Кроме того, в некоторых муниципалитетах региона активисты «Молодой гвардии» планируют провести флешмобы с поздравлениями жительниц своих населённых пунктов на главных улицах города для создания хорошего, позитивного настроя.

Специальным подарком для жён и мам участников СВО, старших по домам и деввшек-волонтеров станут билеты на ледовое представление «Величие женщин – величие России!» с участием чемпионов России и Европы по фигурному катанию, команд синхронного катания на коньках и творческих коллективов Самарской области в самарском Ледовом дворце», - рассказал Антон Родионов, заместитель руководителя РИК, руководитель Штаба «Молодой Гвардии Единой России» в регионе.