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«Единая Россия» поздравила жителей регионов с Днём России

13 июня 2024 11:11
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«Единая Россия» поздравила жителей регионов с Днём России

Партия организовала по всей стране патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, концерты и автопробеги.

Для каждого из нас Россия – это гораздо больше, чем страна, в которой мы родились, в которой живём, работаем, создаём семьи и воспитываем детей, отметил секретарь Генсовета «Единой России», врио главы Республики Алтай. Он принял участие в праздничных мероприятиях в Горно-Алтайске. В том числе – в фестивале дружбы народов.

«Россия – это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности. Россия – это наши люди, крепкие духом и с широкой душой. Которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня», – отметил Андрей Турчак.

Праздники дружбы народов прошли и в других регионах. В Омске при поддержке «Единой России» состоялось шествие национально-культурных объединений. В историческом центре города партия организовала фотозону и установила баннеры-открытки, на которых жители могли оставить свои пожелания.

Во Владивостоке активисты «Единой России» помогли организовать несколько тематических площадок. Также сотни жителей и гостей края вместе с волонтерами развернули на Центральной площади города масштабный российский флаг. Помимо этого, флаги развернули в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре.

Традиционно партия провела в регионах и автопробеги. В Севастополе более 40 машин проехали по городу с российскими флагами. К автоколонне присоединились представители авто- и мотообъединений города. В Калуге активисты «Единой России» и МГЕР вместе с общественниками проехали по городской набережной к Площади Победы. В ДНР автопробег стартовал в Донецке. Колонна из 20 автомобилей проехала с флагами России через Макеевку до центра Харцызска.

В Московской области колонна автомобилей, украшенная полотнами российского триколора, стартовала в Воскресенске и проехала по центральным улицам подмосковных городов, а после – выстроилась в форме буквы «Z».

В Горно-Алтайске активисты «Единой России» и МГЕР вместе с жителями подняли на гору Комсомольскую 50-метровый флаг России и закрепили его на склоне. В Биробиджане День России отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, в Чите – нарисовали самый большой российский флаг мелками.

Волонтеры «Единой России» в Херсонской области вместе с военнослужащими военной комендатуры раздали жителям ленты-триколор и пряники, разукрашенные цветами российского флага. А во всех городах и районах Луганской Народной Республики активисты партии организовали праздничную акцию «Я люблю Россию».

«День России для нас  - это символ единения, причастности к истории нашей страны, нашей свободы и независимости, нашей государственности. Это особый праздник для всех нас. С самого утра во всех муниципальных образованиях региона волонтёры «Единой России» раздают жителям  региона ленты в цветах флага нашей страны как напоминание об этом.

Более 200 партийных активистов, волонтеров и студентов в Самаре развернули 3 750 квадратных метров российского флага на стадионе «Локомотив». В областной столице День России также решили отметить автопробегом. Акцию «Единой России» поддержали автоклубы региона и патриотически настроенные  самарские  автолюбители. Машины проследовали до «последней мили» стадиона «Солидарность Арена». Там автомобилисты развернули полотно  российского триколора.

Участниками флэшмоба в День России стали и юные гости из ДНР, которые проводят каникулы в детском оздоровительном лагере под Самарой. Ребята из подшефного города Снежное  приняли участие в «Весёлых стартах», открытых тренировках с самарскими спортсменами. Главный атрибут для всех - аквагрим-триколор», - рассказал член Регионального политсовета  «Единой России» Антон Родионов руководитель регионального Штаба «Молодой Гвардии».

Теги: Единая Россия

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