«Единая Россия» помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей в регионах России и на Донбассе

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В рамках акции «Собери ребёнка в школу» канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, школьную и спортивную форму, обувь, ученические рюкзаки, планшеты получили около 200 тысяч детей по всей России, в ЛДНР и на освобождённых территориях.

«В этом году наша акция особенно актуальна. И мы решили расширить её на Донбасс и освобождённые территории, чтобы как можно больше родителей и детей получили необходимую поддержку. Регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учебы стали Татарстан, Карелия, Костромская и Кемеровская области, Республика Адыгея», – рассказала координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

По её словам, в рамках партийной акции «Помощь школам» поддержку оказали 6,5 тысячам образовательных учреждений. «Единая Россия» помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий.

«Приобрели и установили средства антитеррористической и противопожарной защиты, закупили учебники и художественную литературу, оборудование и инвентарь для актовых и спортивных залов, инвентарь и декорации для школьных детских театров», – сообщила Алёна Аршинова.

Проверку качества капремонта школ проводили в рамках ежегодной Всероссийской акции «Родительская приёмка». Депутаты «Единой России» всех уровней, секретари реготделений вместе с сотрудниками органов местного самоуправления в сфере образования, а также с представителями родительских комитетов и надзорных органов оценивали готовность школ к новому учебному году.

«Особое внимание уделяли качеству проведённых ремонтных работ, соблюдению санитарно-гигиенических норм, пожарной и антитеррористической безопасности, наличию необходимых материалов и оборудования для проведения занятий. В приёмке приняли участие почти 12 тысяч родителей. Они смогли лично проверить исправность и сроки годности огнетушителей, наличие автоматической системы противопожарной защиты и оповещения, схем эвакуации, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов», – сказала Алёна Аршинова.

«В Самарской области по программе капремонта школ отремонтированы 22 школы, 19 из них сданы раньше срока. Первого сентября будут готовы принять в обновленных зданиях и интерьерах учащихся региона, а в 94 школах обновлены пищеблоки и школьные столовые.

В 2022 году больше 15 тысяч первоклассников начнут учебный год в Самаре. Из них около 1000 детей – из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. многодетные семьи, семьи в трудной жизненной ситуации.

Не остались без внимания и школьники Донбасса. В рамках акции «Собери ребенка в школу» в город Снежное в ДНР отправлен специальный гуманитарный груз, в составе которого комплекты компьютерной техники и интерактивные доски, канцелярские и школьные принадлежности, 390 рюкзаков со всем необходимым для учебы. Это та помощь, в которой сейчас очень нуждаются семьи Донбасса в преддверии нового учебного года. Для школ и детских садов Снежного отправлены футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи, волейбольные сетки, шахматы и шашки, а также спортивный инвентарь и экипировка», - рассказал координатор волонтерского центра партии «Единая Россия» по Самарской области Антон Родионов.