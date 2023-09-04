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«Единая Россия» помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране

4 сентября 2023 10:53
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«Единая Россия» помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране

Помимо традиционных категорий – детей из многодетных, малообеспеченных семей – особое внимание уделили семьям участников СВО, а также детям в новых регионах.

В  новые регионы «Единая Россия» передала более 30 тысяч рюкзаков для первоклассников и наборов для школьников из нуждающихся и многодетных семей, отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

«Волонтёры доставляли их в том числе в прифронтовые территории и продолжают развозить адресно, так как некоторые люди не смогли доехать до партийных пунктов гуманитарной помощи или раньше обратиться за поддержкой. Мы пополнили и школьные библиотеки. Передали уже более миллиона книг. Помимо этого, наши активисты принимали активное участие в благоустройстве пришкольных территорий, помогали делать косметический ремонт. Ряд школ успели привести в порядок по народной программе партии», – сказал он.

В ДНР, в снежнянской  школе № 1,  в этом году по заказу Самарской области выполнялся капитальный ремонт. Строители полностью обновили здесь системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения, системы вентиляции пищевого блока. Была полностью отремонтирована кровля, а внутри заменены окна и двери, частично отремонтированы помещения, приведены в порядок лестницы и их ограждения. Кроме того,  в августе  из Самары в ДНР волонтёры «Единой России» отправили рюкзаки с  канцтоварами и письменными принадлежностями для школьников города Снежное в рамках акции «Собери ребёнка в школу».

Регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учёбы стали республики Дагестан, Татарстан, Карелия, Ленинградская, Костромская, Московская, Белгородская, Оренбургская, Пензенская, Кемеровская области, рассказала координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова. 

Она также отметила, что в рамках акции «Помощь школам» поддержку получили почти три тысячи образовательных учреждений.

«Единая Россия» помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий. В приёмке школ приняли участие более 13 тысяч родителей», – рассказала она.

Теги: Единая Россия

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