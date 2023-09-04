«Единая Россия» помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране

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Помимо традиционных категорий – детей из многодетных, малообеспеченных семей – особое внимание уделили семьям участников СВО, а также детям в новых регионах.

В новые регионы «Единая Россия» передала более 30 тысяч рюкзаков для первоклассников и наборов для школьников из нуждающихся и многодетных семей, отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

«Волонтёры доставляли их в том числе в прифронтовые территории и продолжают развозить адресно, так как некоторые люди не смогли доехать до партийных пунктов гуманитарной помощи или раньше обратиться за поддержкой. Мы пополнили и школьные библиотеки. Передали уже более миллиона книг. Помимо этого, наши активисты принимали активное участие в благоустройстве пришкольных территорий, помогали делать косметический ремонт. Ряд школ успели привести в порядок по народной программе партии», – сказал он.

В ДНР, в снежнянской школе № 1, в этом году по заказу Самарской области выполнялся капитальный ремонт. Строители полностью обновили здесь системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения, системы вентиляции пищевого блока. Была полностью отремонтирована кровля, а внутри заменены окна и двери, частично отремонтированы помещения, приведены в порядок лестницы и их ограждения. Кроме того, в августе из Самары в ДНР волонтёры «Единой России» отправили рюкзаки с канцтоварами и письменными принадлежностями для школьников города Снежное в рамках акции «Собери ребёнка в школу».

Регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учёбы стали республики Дагестан, Татарстан, Карелия, Ленинградская, Костромская, Московская, Белгородская, Оренбургская, Пензенская, Кемеровская области, рассказала координатор партпроекта « Новая школа », первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

Она также отметила, что в рамках акции «Помощь школам» поддержку получили почти три тысячи образовательных учреждений.

«Единая Россия» помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий. В приёмке школ приняли участие более 13 тысяч родителей», – рассказала она.