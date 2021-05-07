«Единая Россия» поддержит женщин в трудной жизненной ситуации

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«Новые правила взимания алиментов - на стороне того из родителей, с которым остались дети после развода. Такая процедура упростит получение средств, и для этого не потребуется ни беготни по судам, ни привлечения приставов. Благодаря такой инициативе президента появляется реальная возможность поддержать семьи, где мама или папа, что уже не редкость, в одиночку воспитывают ребенка», – отмечает региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Марина Сидухина.

«Если процедура взимания алиментов будет "автоматизирована", то данные банков о счетах клиентов, которые есть у налоговых органов, могут быть использованы. Женщины с маленькими детьми на руках не должна собирать справки и бегать по инстанциям. Государство обязано защитить права ребенка. И президент сказал именно об этом. Думаю, что в самое ближайшее время мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы это стало реальностью», - считает председатель комитета Самарской губернской думы по социальной политике, демографии и здравоохранению.

Еще в марте губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров, и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам, депутат от Самарской области Леонид Симановский (фракция "Единая Россия") провели совместный прием граждан. Жители региона обратились с вопросами поддержки малого и среднего бизнеса, развития промышленности. Один из вопросов касался взыскания задолженности по выплате алиментов.

Самарчанка Александра одна воспитывает трех детей. Муж давно ушел из семьи, но алименты не платит с 2013 года, хотя вынесено соответствующее судебное решение. За эти годы долг превысил миллион рублей. Именно поэтому мать-одиночка обратилась к губернатору с просьбой оказать содействие в исполнении решения суда по выплате алиментов.

Благодаря вмешательству главы региона, секретаря реготделения исполнительное производство в отношении бывшего супруга Александры было возобновлено. Должник объявлен в розыск и на его движимое и недвижимое имущество был наложен арест. Дмитрий Азаров попросил руководителя регионального управления службы судебных приставов взять ситуацию на личный контроль.

Ранее аналогичная ситуация уже рассматривалась секретарем Самарского регионального отделения партии во время одного из приемов граждан в декабре прошлого года. По инициативе Дмитрия Азарова руководством регионального управления федеральной службы судебных приставов было принято решение о проведения месячника «Алиментщик» на территории Самарской области.

В отношении 250 должников составлены протоколы об административных правонарушениях. По данным регионального управления федеральной службы судебных приставов, взысканная сумма составила 65 миллионов рублей. К уголовной ответственности были привлечены 165 должников, уклонявшихся от уплаты алиментов.

Теперь такая инициатива не потребуется. По предложению президента взимание алиментов будет производится автоматически.

В своем Послании федеральному собранию президент также предложил оплачивать родителям больничный за ребенка в размере 100%, а с 1 июля выплачивать по 5 650 рублей на детей от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"