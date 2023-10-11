«Единая Россия»: Первые соцобъекты подключили к газу по программе социальной догазификации

Первые шесть социальных объектов к газу подключили на ВКС с регионами, который провели секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Год назад глава государства поручил включить в эту программу (социальной догазификации – прим. ред.) школы, детские сады, поликлиники, больницы, ФАПы. Были собраны потребности с регионов. Общий потенциал программы – 3 тысячи объектов. Сегодня мы запустим газ на шести объектах. Это здание врача общей практики и амбулатории в Краснодарском крае, фельдшерско-акушерские пункты в Оренбурге, Адыгее и Татарстане, школы в Курской и Саратовской областях», - сообщил Андрей Турчак.

Всего на догазификацию соцобъектов от регионов уже принято более 470 заявок.

Секретарь Генсовета «Единой России» также добавил, что в целом по программе социальной догазификации заключён миллион договоров. Газ доведён до границ 720 тысяч участков.

«Решением Президента льготные категории граждан получили возможность компенсировать свои расходы на газификацию. Это позволяет подключаться семьям с разным уровнем достатка. И делает президентскую программу социальной догазификации по-настоящему востребованной», - подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь Сергей Густов отметил, что газопроводы по программе социальной догазификации построены более чем к 100 соцобъектам.

«География объектов догазификации - вся страна. От Калининграда до Камчатки. Наша задача - создать условия для комфортной жизни людей, надежной работы медицинских, образовательных учреждений. Использование сетевого газа - надежный, экологичный, экономичный, доступный, безопасный вид топлива», - сказал он.

Замминистра энергетики Павел Сорокин заметил, что программа расширяется на новые регионы, а также активно реализуется в Восточной Сибири и других субъектах РФ.

«Количество доступных способов получения услуги по подключению газа существенно расширилось. Это можно сделать через «Госуслуги». Продолжается субсидирование закупки внутридомового газового оборудования для льготных категорий, включая малоимущие, многодетные семьи. Мы видим большой спрос на эту меру поддержки», - отметил Павел Сорокин.

В свою очередь, секретарь реготделения «Единой России», губернатор Курской области Роман Старовойт во время пуска газа к Никольской средней школе заметил, что по программе социальной газификации в регионе подано почти 9 тысяч заявок.

«Заключены 7 тысяч договоров на догазификацию. По итогам 2022 года уровень газификации Курской области составляет 86,85%. Это выше, чем в среднем по России», - резюмировал он.

Вице-губернатор, зампредседателя правительства Оренбургской области по социальной политике Татьяна Савинова сообщила, что в регионе до конца октября пустят газ ещё в 14 ФАПах.

«Для сёл экономичное отопление, горячая вода являются очень важным фактором. Наши сотрудники будут работать, пациенты будут обслуживаться в комфортных условиях», - сказала она.

В 2021 году Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, которые по инициативе «Единой России» возглавляют штабы по газификации. Также по инициативе партии социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами.

1 декабря 2022 года программа социальной газификации регионов стала бессрочной и распространилась на социальные объекты. В их числе — детсады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, расположенные в уже газифицированных населённых пунктах. Таким учреждениям больше не придётся платить за строительство газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за подключение зданий к газораспределительным сетям.

По данным правительства Самарской области и штаба социальной газификации количество заключённых договоров в регионе к концу сентября превысило 13,8 тысячи, выполнено порядка 3,9 тысячи подключений домовладений к газу. Заявки на подключение домовладений к газу продолжают принимать. Всего на сегодняшний день поступило уже более 15 тысяч заявок.

«Значительно выросла активность жителей региона, желающих воспользоваться возможностью бесплатного проведения "голубого топлива" до границ участка. Количество заявок за последние месяцы серьёзно увеличилось. Возросло и число заключённых договоров, так как удалось сократить время на обработку поступающих заявок. Кроме того, есть хорошая динамика по исполнению работ до границ земельного участка. Что касается фактических подключений к газу, здесь по-прежнему актуальна совместная работа муниципалитетов, поселений с заявителями, синхронизация планов по вводу индивидуального жилья с работой газораспределительных организаций по подведению газа к участку», - отметил глава штаба социальной газификации, председатель правительства Самарской области, член регионального политсовета «Единой России» Виктор Кудряшов.

Напомним, что более 20 категорий жителей 63-его региона могут получить социальную выплату на приобретение газового оборудования и строительства внутридомовых газовых сетей. В этом году ее размер составляет 169 тысяч рублей. Действие льготной программы продлено до 2025 года. Право на получение льготы в том числе имеют инвалиды, многодетные, участники ВОВ, участники СВО и члены их семей.

Фото: реготделение ЕР