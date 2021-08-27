«Единая Россия»: Первые единовременные выплаты пенсионерам поступят до конца следующей недели

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Депутаты от фракции «Единой России» в регионах организуют контроль за их осуществлением.

Первыми средства получат те, кому начисления приходят на банковскую карту - это более 30 млн человек. Еще 12,7 млн получат деньги через Почту России с 3 сентября.

«Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», – сказал секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, обращаясь к главе Минтруда РФ Антону Котякову в ходе совещания по выполнению поручения Президента о единовременной выплате пенсионерам.

Андрей Турчак подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключатся также штабы общественной поддержки в субъектах РФ.

«В рамках штабов общественной поддержки [необходимо] канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил Президент», – сказал секретарь Генсовета партии.

В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что документы для выплат уже подготовлены, источники финансирования определены. Для получения денег пенсионерам не надо предоставлять никаких документов и справок.

«Выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на иные меры социальной поддержки», - сказал Антон Котяков.

Важно отследить целевой характер использования средств, отметила в свою очередь замминистра труда Ольга Баталина.

«Ни в коем случае не допустить их списания - как в исполнительных документах, так и собственно по банковским кредитам. Здесь действительно требуется коррекция действующего законодательства. Фракция «Единой России» в новом созыве Госдумы, конечно, такие поправки подготовит», - сказала она.

Ольга Баталина отметила также, что единовременную выплату получат 11,1 млн инвалидов. Это, в том числе, все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Также назначенные Президентом средства поступят семьям, которые получают пенсию по потере кормильца.

Депутаты от «Единой России» готовы оказать помощь пенсионерам, если у них возникнут проблемы или вопросы с получением выплат, пояснила Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова.

«На мой взгляд, очень важно, чтобы в штабы общественной поддержки партии было возможно обратиться по различным вопросам, связанным с получением этих выплат, чтобы этот канал связи был открыт», - сказала она.

Депутат фракции «Единой России» в Государственной Думе РФ, Герой России Игорь Станкевич отметил, что инициативы главы государства соответствуют общей социальной направленности документа.

«Принципиально важно, что народная программа «Единой России» построена вокруг человека. Президент подчеркнул это особо. Его предложения конкретны, важны и своевременны. Во-первых, это единовременная выплата пенсионерам в 10 тысяч рублей. Ее получат все без исключения – и неработающие, и работающие. Это эффективный способ поддержать старшее поколение. Во-вторых, еще одно очень нужное решение – выплата военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов по 15 тысяч рублей. Потому что оборона страны и правопорядок – это чрезвычайно важно», — сказал Игорь Станкевич.

Напомним, 24 августа Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Для этого людям не нужно будет куда-либо обращаться – субсидия будет выплачена всем без подачи дополнительных заявлений.



