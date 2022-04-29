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«Единая Россия» открыла штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса

29 апреля 2022 09:53
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«Единая Россия» открыла штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса

Он будет работать в режиме единого координационного центра — от решения логистических вопросов при доставке гумпомощи до урегулирования законодательств России и ЛДНР.

«Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. В его состав, помимо профильных министерств войдут депутаты, представители народных республик, волонтеры, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета 28 апреля. Возглавит работу штаба замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«В начале спецоперации на Украине мы опирались на сеть волонтерских центров партии в регионах. Чуть позже были открыты гуманитарные центры на Донбассе — один в Донецке и три в Мариуполе. На первых порах этого ресурса было достаточно. Однако сейчас, по мере расширения наших функций стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы всё больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров», — рассказал Андрей Турчак. 

Он отметил, что деятельность штаба охватит широкий спектр вопросов. Это логистические вопросы доставки гуманитарной помощи, координация волонтерской деятельности, оперативное реагирование на другие запросы о помощи. Штаб будет также содействовать правовому сопровождению гуманитарной деятельности и проводить работу по гармонизации законодательств России и ЛДНР. 

Одна из задач — обеспечить преемственность нынешней работы после завершения специальной военной операции, подчеркнул Андрей Турчак.

«Для тысяч компаний и сотен неравнодушных предпринимателей, отправляющих помощь Донбассу, «точкой входа» стали наши реготделения. Они помогают с логистикой, находят те населенные пункты, где помощь от бизнеса наиболее востребована. Такое взаимодействие показало свою эффективность. В рамках работы штаба предлагаю сохранить эту схему сотрудничества через региональные отделения партии», — сообщил секретарь Генсовета. 

Он также отметил, что «Единая Россия» доставила уже более 7,2 тысяч тонн гуманитарки на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всех гуманитарных грузов жителям Донбасса — это помощь, собранная партией.

«Мы эту работу будем продолжать до полного восстановления мирной жизни на Донбассе», — заключил Андрей Турчак.

Напомним, с первого дня эвакуации центральный исполком «Единой России» и региональные отделения партии начали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан. За два месяца региональные отделения партии собрали около 7200 тонн гуманитарного груза и передали его в распределительные центры в России, ЛДНР и на освобожденных территориях, в первую очередь, в Мариуполе. 24 марта там был открыт первый гуманитарный центр «Единой России» в здании супермаркета Метро. Сегодня таких центров уже девять — в школе№ 5, на территории ЭКО рынка и в ряде магазинов города на обоих берегах.

В этих центрах организована выдача продуктов и предметов первой необходимости, лекарств, средств гигиены. Также здесь можно получить сим-карты местных сотовых операторов и зарядить телефоны — во многих местах в городе до сих пор нет электричества.

Также здесь работают представители органов власти и ведомств, которые помогают людям оформлять пособия и пенсии, найти работу и восстановить утерянные документы. Волонтеры гумцентров организуют занятия с детьми и предоставляют психологическую помощь гражданам.

Помимо этого, «Единая Россия» открыла медицинский центр в Левобережном районе Мариуполя. В нем работают 16 медиков разного профиля. На приём в день приходят до 250 человек. Также врачи ездят в труднодоступные кварталы города, эвакуируя раненых и больных и оказывая им медицинскую помощь.

«В Самарской области в 11 пунктах временного размещения сейчас находятся более 1600 вынужденных переселенцев из республик ДНР и ЛНР и Мариуполя, более 400 из них -дети. Волонтеры Партии встречали каждого прибывшего на вокзале, вручали тапочки, теплый плед, помогали с посадкой в автобус и сопровождали до места назначения. Самарское региональное отделение «Единой России» помогло укомплектовать пункты временного размещения необходимой бытовой техникой: холодильниками, телевизорами, стиральными машинами, кулерами, чайниками, мелкой бытовой техникой, а волонтеры «Единой России» и МГЕР помогают в организации досуга детей и подростков. 

В сборе гуманитарной помощи задействованы депутаты всех уровней, крупные предприятия, общественные организации. Из Самарской области с самого начала спецоперации регулярно отправляются гуманитарные грузы, доставляющие населению независимых территорий продукты, медикаменты, бытовую химию и средства личной гигиены, строительные материалы. Уже отправлено более 200 тонн гуманитарной помощи из Самары», - рассказал Антон Родионов, координатор регионального волонтерского центра «Единой России» в Самарской области.

Теги: Единая Россия

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