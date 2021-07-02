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«Единая Россия» направит в Правительство предложения экспертов по развитию программы постковидной реабилитации

2 июля 2021 17:33
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Их учтут при рассмотрении проекта документа, создать который Президент поручил на Съезде партии.

Обсуждение программы медицинской реабилитации переболевших коронавирусом состоялось на площадке «Единой России». Ведущие эксперты в области здравоохранения озвучили предложения по повышению эффективности такой реабилитации.

Актуальность этого направления многократно возросла в период пандемии, подчеркнул главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко.

«Президент объявил о создании программы реабилитации, на нее будет выделено 100 млрд рублей, поэтому нужно сформулировать техзадание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что конкретно пойдут средства. Отдельно нужно обсудить программу обучения и подготовки кадров в этой области, так как программа реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования», — сказал Денис Проценко.

Система подготовки кадров в сфере реабилитации отработана еще не до конца, имеются проблемы с утверждением паспорта специалиста-реабилитолога и его определением в Министерстве труда, подчеркнул президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Изменений требует и действующее законодательство в сфере реабилитации – оно не отвечает современным запросам, отметил эксперт.

«В частности, программой государственных гарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена и законодательно решаться так же, как это было ранее с паллиативной медициной», — подчеркнул Александр Румянцев.

Важно не допустить повышенной бумажной бюрократической нагрузки на врачей в сфере реабилитации, особенно в период пандемии, отметила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, директор «Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» Ирэна Погонченкова.

«Вопрос цифровизации должен быть поставлен в первую очередь для медицины, а уже по завершению можно проводить проактивную работу по информированию наших граждан», - считает она.

Существуют и инфраструктурные проблемы — в стране принципиально отсутствуют специализированные центры второго этапа реабилитации, где пациенты должны долечиваться после основных заболеваний. Первый же этап должен начинаться уже в стационаре, подчеркнула главврач городской клинической больницы № 52 департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко.

«Неважно, это многопрофильный стационар или это специализированное учреждение — междисциплинарная команда должна принимать в этом участие, начиная с первых дней пребывания пациента со своим диагнозом», — сказала она.

При переходе на второй этап реабилитации нужно учитывать интересы пациента, однако маршрутизацией должны заниматься врачи.

«Третий этап идеологически должен быть сочленен в том числе с медико-социальной экспертизой, с передачей документов туда и решением вопроса, в том числе, по хроническим случаям и стойко утраченным функциям», — подчеркнула Марьяна Лысенко.

Обеспечение третьего этапа можно попробовать частично решить за счет телемедицинских проектов, которые получили активное развитие в период пандемии, отметила она.

Развитие телемедицины поможет, в том числе, жителям отдаленных населенных пунктов постоянно находиться под наблюдением врача, уверен доктор медицинских наук, первый зампредседателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов (фракция «Единой России»). В частности, в отдельных регионах применяют так называемые «Чемоданы здоровья» — в них есть пульсоксиметр, тонометр, холтер, глюкометр.

«Всё это через сим-карту связывается непосредственно со смартфоном лечащего врача. Такие чемоданы могут использоваться на третьей стадии реабилитации, в том числе у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Все данные передаются онлайн. Это важно для сельской местности, где вопрос стоит особенно остро», — сказал Дмитрий Хубезов.

Сегодня подобные девайсы «стремительно дешевеют» и по сути весь этот чемоданчик «сможет уместиться в обычном браслете», пояснил он.

Предложения экспертов учтут при подготовке программы реабилитации, отметил замглавы Минздрава Евгений Камкин.

«Нам бы хотелось, чтобы сейчас мы вместе с вами, с профессиональным сообществом при доработке этой программы учли все ваши предложения и замечания, которые звучали в ходе сегодняшней дискуссии. Надеемся, эти замечания позволят сделать ту совершенную модель программы медицинской реабилитации, которую мы будем создавать вместе с вами, соответственно до 2026 года», — подчеркнул замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

«Система реабилитации наших жителей после COVID-19 крайне необходима. Больше года мы спасаем людей и помогаем нашим пациентам восстанавливаться после тяжелой болезни. Постковидный синдром у разных людей проявляется по-разному. Есть счастливчики, которые вообще не чувствуют никаких последствий перенесенной инфекции, другие сталкиваются с тяжелыми осложнениями. И чтобы восстановление шло эффективно, нужна и специальная техника, и спецоборудование. Здесь без дополнительных ресурсов и четкой системы реабилитации просто не обойтись.

Уверен, что на данный момент вакцинация – это единственная гарантированная защита от коронавируса и его тяжелых последствий. Как доктор я приложу все свои силы, чтобы армия сомневающихся людей сокращалась, и люди ставили прививки, сохраняя свое здоровье и жизнь», - считает Николай Каравашкин, заместитель главного врача по инфекционным отделениям Тольяттинской городской клинической больницы №5.

На Съезде «Единой России» 19 июня Президент поручил партии и Правительству разработать программу по созданию системы медицинской реабилитации для переболевших коронавирусом и выделить на нее не менее 100 млрд рублей, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"

 

Теги: «Единая Россия» постковидная реабилитация предложения

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