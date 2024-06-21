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«Единая Россия» и МГЕР проведут по всей стране памятные акции в День памяти и скорби

21 июня 2024 12:59
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«Единая Россия» и МГЕР проведут по всей стране памятные акции в День памяти и скорби

В городах создадут сотни «огненных картин», посвящённых событиям Великой Отечественной войны.

Инсталляцию, посвящённую началу Великой Отечественной войны, выложат из тысяч зажжённых свечей в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы в Москве. В акции примут участие ветераны, участники спецоперации, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме, активисты МГЕР и движения «Волонтёры Победы».

Одну из самых больших «огненных картин» – из 30 тысяч свечей – создадут в Казани. Активисты партии и «Волонтёры Победы» выложат портрет Героя Советского Союза, лётчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Молодогвардейцы и единороссы пройдут со свечами от парка Горького до парка Победы. Участие в акции примет Герой России, командир легендарного экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков.

«Сохранение исторической памяти - это первый шаг к истинному патриотизму. Важно, когда это не просто слова, а конкретные действия. Принимаем участие в акции «Огненные картины войны» не первый год.  В этот раз в Самаре на площади Славы планируется создать огненную картину из 40 тысяч свечей, это почти 700 квадратных метров. На картине изобразим наш легендарный штурмовик «Ил-2», паровоз «Лебедянка», солдатов Победы, внизу будет расположена Георгиевская лента и  надпись: «Самара Помнит». В левый верхний угол добавим букву Z как символ связи поколений. 

Поскольку городов трудовой доблести у нас в регионе два, то и в Сызрани из свечей создадут «огненную картину», на которой создадим изображение паровоза-памятника «Лебедянка», Георгиевскую ленту и надпись: «Сызрань помнит». Размер картины составит 10 на10 метров.

Кроме того, в рамках всероссийской акции «Свеча Памяти» партийный актив, активисты «Молодой Гвардии» и Волонтеры Победы по всей губернии возложат цветы и лампады к мемориалам, посвящённым Великой Отечественной войне. В Самаре акция пройдёт на площади Славы», - рассказал координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов.

В Махачкале из 20 тысяч свечей изобразят водружение Знамени Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей. В Саратове на Соколовой горе представят «Связь поколений»: из 15 тысяч свечей выложат образы советского и современного воинов у Вечного огня.

На Кургане Бессмертия в Брянске на «огненной картине» будет изображена передача Знамени Победы солдатом Великой Отечественной войны бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади изобразят звезду Красной Армии и цифру «80» – в честь годовщины прорыва и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Городе воинской славы Елец в Липецкой области из 7 тысяч свечей выложат изображение «Героический таран Виктора Барковского». У стелы «Город трудовой доблести» в Красноярске из свечей создадут экспозицию зенитной установки К-61, которую в годы войны изготавливал красноярский завод «Красмаш»; у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске «загорится» образ военного бомбардировщика Ил-4, выпускавшегося Иркутским авиационным заводом; в парке Победы в Нижнем Новгороде - истребители, которые производились в годы войны на Горьковском авиазаводе.

В Луганске из тысяч свечей создадут изображение монумента «Родина-мать». «Огненные картины» появятся на Саур-Могиле в ДНР. На площади Победы в Калуге и перед Огнём Вечной Славы в Ставрополе появятся изображения ордена Отечественной войны; на площади Победы в Кызыле - Вечного огня; у монумента «Узел памяти» в Магадане - орден Победы.

В Ягодном, Эвенске, Сеймчане, Оле Магаданской области единороссы организуют акции «Вахта памяти».

«Огненные картины» выложат у стелы «Город воинской славы» в Грозном, на площади Комсомольцев в Орле, на площади Победы в Туле, в Сквере Победы у Монумента боевой и трудовой доблести в Ижевске. В Новгородской области свечи зажгутся в Городах воинской славы и Трудовой доблести - в Великом Новгороде, в Старой, в Боровичах.

В Пскове на площади Героев-десантников у подножия памятника воинам-освободителям из свечей создадут картину, изображающую Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в Пскове и символы зенитных орудий, в Великих Луках - силуэт Героя Советского Союза Александра Матросова.

Во всех городах и посёлках ХМАО-Югры несколько тысяч огней зажгут в парках Победы и на мемориальных комплексах. В Урае из свечей выложат композицию «Урай помнит» и звезду. «Огненную картину» создадут и в Ханты-Мансийске.

В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим Героям под метрономом активисты «Единой России» прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах организуют показ фильма «Судьба человека».

Акции памяти в 40 странах мира проведут активисты «Волонтеры Победы». В том числе, в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.

Теги: Единая Россия

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