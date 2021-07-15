«Единая Россия» 15 июля провела стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники партконференции в Самаре утвердили списки кандидатов, которые будут представлять "ЕР" на выборах в региональное заксобрание.
Политолог Дмитрий Орлов: ждем синергетического эффекта от лидеров выборного списка «Единой России»
Уже проведена большая работа с городской администрацией: имеются эскизы монументов, есть поддержка со стороны общественных организаций.
В Самаре установят памятники почетным гражданам города Елене Шпаковой и Владимиру Чудайкину
Ему было 70 лет.
Петр Мамонов умер
17 человек в регионе умерли от коронавируса.   
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Общественные наблюдатели будут контролировать все этапы выборной кампании в Самарской области.
В избирательной кампании региона общественники становятся полноценными участниками всего процесса
На сегодняшний день на объекте выполнено порядка 40% укладки нижнего выравнивающего слоя, продолжаются работы по расширению, укладке песчано-щебеночного основания.
БКД: в СО отремонтируют дорогу особой социальной значимости "Урал – Красный Яр – Городцовка"
Сергиевские минеральные воды получат новый импульс развития.
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию санатория «Сергиевские минеральные воды»
На первой встрече лектория «История смеха в кино» речь пойдет о двух главных фигурах эпохи немого кино.
Музей Эльдара Рязанова: лекторий «История смеха в кино. Встреча первая»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.22
0.1
EUR 87.83
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» 15 июля провела стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов

15 июля 2021 16:57
186
Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии.

На площадке партии прошла стратегическая сессия «Повышение качества жизни инвалидов — приоритет народной программы «Единой России». В дискуссии по вопросам повышения качества жизни инвалидов и решению их проблем приняли участие депутаты фракций «Единой России» в Госдуме и законодательных собраний регионов, представители экспертного сообщества, всероссийских и региональных организаций инвалидов. Открывая работу стратегической сессии, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что люди с инвалидностью — одна из самых социально незащищенных категорий граждан, и повышение качества их жизни — приоритет партийной фракции.

«Наша задача — создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни», — сказал он.

Одна из серьезных проблем, с которой сталкивается практически каждый человек с инвалидностью, — трудоустройство. Норма о помощи в этом направлении появится в новом законе фракции «Единой России» о занятости. Его подготовят депутаты восьмого созыва Госдумы, отметил Андрей Исаев, подчеркнув, что эти положения займут «отдельное и очень существенное место».

«Отдельная тема — поддержка предприятий, общероссийских организаций инвалидов. Она недостаточна. Компенсационные выплаты, которые они получают, существенно отстают от реальной инфляции. И проблему эту надо решать», — отметил первый замглавы фракции «Единой России».

Включить в народную программу партии расширенные меры поддержки детей-инвалидов предложила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она, в частности, считает, что необходимо максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и сократить срок ее проведения до одного-двух дней. Более доступными, по ее словам, должны стать и средства технической реабилитации для детей, подчеркнула детский омбудсмен.

«В лучшем случае средство реабилитации предоставляется за 30-35 суток, в худшем — не предоставляется вообще. Мы предлагаем проработать механизм предоставления компенсации за несвоевременное предоставление ребенку-инвалиду ТСР. То есть определить возможность приобретения ТСР по рыночной стоимости с последующей 100% компенсацией», — сказала Анна Кузнецова, предложив также давать дополнительный оплачиваемый отпуск родителям детей-инвалидов для выезда на лечение или реабилитацию.

Помимо этого, она предложила ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур. Родители будут получать компенсацию по аналогии с тем, как это сделано при получении технических средств реабилитации по электронному сертификату.

Участники стратегической сессии также уделили внимание решению бытовых проблем людей с инвалидностью. В первую очередь они связаны с необходимостью совершенствовать доступность городской среды. Даже медицинские учреждения в регионах нередко оказываются недоступными для людей на колясках, сообщила руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья Каптелинина. Зачастую пандусы, по ее словам, спроектированы таким образом, что подняться по ним не всегда может даже здоровый человек.

«Я считаю, что нужно с привлечением архитекторов, проектировщиков, строителей, технологов обсудить формы и применение пандусов. Отдельным вопросом является их установка у старых зданий и помещений», — отметила она, подчеркнув, что в первую очередь надо закрыть вопрос с доступностью медицинских учреждений.

Говоря о проблемах трудоустройства инвалидов, председатель комитета Алтайского Заксобрания по социальной политике, обладатель Кубка Мира по лыжным гонкам среди слабовидящих Татьяна Ильюченко обратила внимание и на необходимость доступности профессиональной переподготовки. Для этого, по ее мнению, следует предусмотреть компенсацию инвалидам расходов на проезд к месту обучения или медицинскому учреждению и обратно.

«Данный вопрос частично решается во Всероссийском обществе слепых либо в регионах, но, на самом деле, полностью комплексно он не решен», — подчеркнула она.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов в свою очередь призвал включить в народную программу «Единой России» инициативу о расширении возможностей для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху. По его словам, нужна серьезная программа повышения качества образования глухих детей, а также ликвидация дефицита сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

«Проблема глухих в сложности коммуникаций и доступности информации и во время пандемии обострились. Необходимо создать технологии, а именно комплексные продукты, которые помогали бы людям с проблемами со слухом нормально, безопасно, взаимодействовать друг с другом и жить полноценной жизнью», — сказал он.

Подводя итоги стратегической сессии, первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко отметил, что в вопросе повышения качества жизни инвалидов «Единая Россия» взяла на себя ключевую роль по претворению в жизнь по-настоящему нужных инициатив.

«Видно, что тематика инвалидности в нашей стране ключевая для народной программы партии. А это — залог их внедрения и реализации», — подчеркнул первый замглавы Минтруда.

«Все инициативы наших жителей с особенностями здоровья мы аккумулируем и берем в работу, стараясь отражать в конкретных мероприятиях. Многие мероприятия запланированы в рамках государственной программы «Доступная среда в Самарской области» на 2014 -2025 годы. Не так давно организовали обеспечение инвалидов по зрению современными смартфонами за счет средств областного бюджета.

В перспективах - законодательное закрепление проектов «Выездная реабилитационная бригада для взрослых инвалидов и детей-инвалидов. Также будем совместно добиваться федерального софинансирования на приспособление квартир для инвалидов, адаптацию социальной инфраструктуры с учетом потребностей маломобильных граждан», отметил региональный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Игорь Качелин.

«Единая Россия» 15 июля провела стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов. В ней приняли участие уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев (фракция «Единой России), руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии.

Ранее на площадке партии прошла стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми», к которой присоединились общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Они озвучили предложения по расширению мер поддержки семей, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"

Теги: «Единая Россия» инвалиды повышение качества жизни

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Эти вопросы станут ключевыми в программном документе партии.
08 июля 2021, 17:29
Поддержка семей с детьми: общественники и эксперты внесли свои предложения в Народную программу «Единой России»
Эти вопросы станут ключевыми в программном документе партии. Политика
836
Бывшего директора Жигулевского заповедника исключили из партии
07 июля 2021, 11:59
Бывшего директора Жигулевского заповедника исключили из партии
Дальнейшую судьбу Юрия Краснобаева будет решать следствие. Политика
640
Александр Живайкин: депутаты «Единой России» в областном парламенте работали плодотворно и эффективно
07 июля 2021, 11:18
Александр Живайкин: депутаты «Единой России» в областном парламенте работали плодотворно и эффективно
Руководитель партийной фракции подвел итоги деятельности VI созыва Самарской губернской думы и выразил уверенность, что обновленный депутатский конкурс также... Политика
584
В центре внимания
Участники обсудили порядок предоставления субъектам РФ инфраструктурных бюджетных кредитов, а также критерии их отбора и ранжирования.
15 июля 2021  17:05
Виктор Кудряшов принял участие в заседании комиссии по региональному развитию Правительства РФ
136
В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта
15 июля 2021  12:25
В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта
257
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
15 июля 2021  11:00
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
269
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
15 июля 2021  10:36
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
300
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
15 июля 2021  09:50
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
431
Весь список