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Дмитрий Песков: встреча Владимира Путина и Джо Байдена планируется в летние месяцы

26 апреля 2021 22:07
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Однако точная дата и страна проведения пока не определены.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, <…> еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - сказал он.

"Пока не называлась ни одна страна, [где может пройти встреча]", - уточнил представитель Кремля. При этом Песков оставил без комментариев возможность встречи лидеров двух стран во время запланированного на середину июня европейского турне Байдена, добавив, что такое предложение "было во время телефонного разговора" президентов.

 

Фото:    Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Теги: встреча Россия США

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