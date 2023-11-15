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Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву оценил стенд Самарской области на выставке  «Россия»

15 ноября 2023 21:31
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Экспозиция региона является «живой» и будет обновляться ежемесячно. Ее можно посещать каждый день и открывать для себя что-то новое.

В среду, 15 ноября, губернатор Дмитрий Азаров в рамках рабочей командировки в Москву оценил стенд Самарской области на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ по инициативе Президента страны Владимира Путина. Свои достижения и вклад в развитие государства демонстрируют все субъекты.

Экспозиция региона разместилась внутри конструкции, стилизованной под ладью – символ областной столицы. Программа выставки Самарской области включает в себя деловые, образовательные, культурно-развлекательные мероприятия, экскурсии и мастер-классы. Экспозиция региона является «живой» и будет обновляться ежемесячно. Ее можно посещать каждый день и открывать для себя что-то новое.

В течение выставочного дня гости стенда могут увидеть самые красивые и заповедные места Самарской области, познакомиться с ее историей и современностью, наследием и достижениями. Дмитрий Азаров поинтересовался у волонтеров, что больше всего привлекает внимание посетителей. «Людей больше всего привлекают наши интерактивные экраны, на которых представлены достижения региона по всем ключевым сферам. Но больше всего посетители интересуются разделом «Туризм», потому что хотят узнать о красотах Самарской области и популярных местах для отдыха», – рассказали волонтеры. Кроме того, представлены перспективные проекты в отрасли, которые недавно были рассмотрены на заседании инвестиционного совета – многофункционального туристического круглогодичного комплекса «Стрельная Вилладж» и спортивно-оздоровительного комплекса на территории Ставропольского района.

Желающие могут погрузиться в историю и культуру народов, живущих в Самарской области. На стенде региона представлен макет знаменитого Этнопарка дружбы народов с миниатюрами подворий. Там же представлен большой видеоролик, посмотрев который многие посетители высказали желание посетить его в Самаре.

Кроме того, посетители выставки активно регистрируются на участие в розыгрыше туристической поездки в Самарскую область, а также на получение одного из главных призов – автомобиля Лада. «Нужно заполнить анкету и пройти небольшой тест. Желающих оказалось очень много», – добавили экскурсоводы стенда. Здесь же проходят квизы и викторины с розыгрышем призов, лекции и мастер-классы от специалистов, творческие встречи с известными и выдающимися жителями губернии.

«Всем очень нравится интерактивная игра в футбол с игроками «Крыльев Советов» – их цифровыми двойниками, – рассказали губернатору волонтеры. – Также активно интересуются хоккеем и баскетболом». Здесь обустроен кинетический экран, доступны бесконтактные игры. А благодаря очкам дополненной реальности посетители могут своими руками собрать ракету типа «Союз» и отправить ее в космос, нажав пусковую кнопку.

Разработчик мультимедийных проектов стенда Сергей Кличиновский отметил, что самарская площадка – это воплощение мультимедийных чудес, благодаря чему можно грамотно взаимодействовать с аудиторией. Площадка привлекает и маленьких детей, и граждан среднего возраста, а также более возрастную аудиторию.

Глава региона пообщался с посетителями выставки и пригласил их приехать в губернию. «Очень для меня дорого, что на стенде Самарской области собралось столько людей. Значит то, что мы представляем здесь, интересно. Я приглашаю вас приехать в наш замечательный регион – в Самарскую область, чтобы отдохнуть, поработать, переезжайте к нам, будем вам рады», – обратился Дмитрий Азаров к собравшимся.

Дмитрий Азаров нацелил волонтеров активнее привлекать посетителей, чтобы «движуха» на стенде региона была постоянной. «У нас все должно идти только по нарастающей, чтобы к 12 апреля мы представили все достижения Самарской области жителям страны и достигли космических высот», – отметил губернатор и дал несколько поручений по организации работы площадки.

На выставке показана современная Россия – высокотехнологичная и инновационная страна. Достижения науки и цифровые технологии активно применяются в промышленности, сфере услуг, образовании. Наша страна обретает технологический суверенитет. Россия сегодня – это единственный в мире ледокольный флот, космодром «Восточный», беспилотный транспорт, системы искусственного интеллекта и многое другое.

«Рад, что нашел время посетить наш стенд, чтобы посмотреть все остальное, нужно гораздо больше времени. Меня радует, в первую очередь, что на нашем стенде много народа. Очень много людей собралось на этом удивительном пространстве, которое мы организовали. Оно открытое, но в то же время есть, где присесть, посмотреть и узнать больше о нашем регионе, поучаствовать в конкурсах и получить призы. Мне кажется, мы реализовали очень хорошую идею. И работа команды Самарской области на стенде уже отмечается и организаторами выставки «Россия» и посетителями. Замечательная выставка! Эта идея Президента страны, уверен, даст мощнейший толчок развитию всех регионов России, поднимет настроение людей, а самое главное – чувство гордости за нашу страну», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Впереди – много интересного. Международная выставка-форум «Россия», организованная по Указу Президента страны, продлится 6 месяцев и завершит свою работу в знаковый для Самарской области день – 12 апреля, в День космонавтики.

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: Дмитрий Азаров Москва

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