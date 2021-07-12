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В понедельник, 12 июля, Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По оценкам специалистов регионального управления Роспотребнадзора, в Самарской области наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и показатели приближаются к цифрам прошлой зимы, когда действовал масштабный комплекс ограничительных мер. При этом данные по нашему региону ниже, чем по стране в целом (даже без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области) и по сравнению с некоторыми субъектами ПФО.

За неделю рост заболеваемости произошел во всех возрастных группах, наибольший зафиксирован среди детей до года и среди молодых людей 18-29 лет. В разрезе профессиональных групп зафиксировано больше заболевших среди сотрудников сферы услуг, торговли, транспорта, пищевой промышленности, общественного питания, сектора ЖКХ, вахтовиков.

Вызывает беспокойство специалистов и тенденция к увеличению заболеваемости ОРВИ – больше чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Таких показателей не было никогда. По внебольничной пневмонии ниже в сравнении с прошлым годом, но это тоже значительные цифры», — подчеркнула руководитель ведомства Светлана Архипова.

По информации министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, сейчас 66% заболевших проходят лечение амбулаторно, 34% находятся в госпиталях, при этом из них 80,8% — средней тяжести, а 13,8% – тяжелые пациенты. 55,5% госпитальных больных с коронавирусом и подозрением на него находятся на кислородной поддержке. Свободный коечный фонд – 650 мест, если он снизится до 400, в течение пяти дней будут развернуты дополнительные койки.

Продолжается вакцинация, первым компонентом вакцины привиты почти 645 тысяч жителей, из них более 456 тысяч завершили вакцинацию, получив и второй компонент. В 17 муниципальных образованиях региона, согласно проведенному анализу, выявлена четкая зависимость снижения заболеваемости ввиду роста охвата вакцинацией. В ближайшие 2 дня ожидается поставка 50700 доз «Спутника V».

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, Роспотребнадзор предложил оперативному штабу рассмотреть некоторые дополнительные ограничительные меры: перевод организаций и учреждений, оказывающих услуги населению, на режим работы по предварительной записи, на фудкортах ввести обслуживание только на вынос, приостановить все развлекательные мероприятия в общественных местах, усилить контроль за соблюдением масочного режима. Эти меры были также поддержаны областным минздравом.

Особое внимание штаба Светлана Архипова обратила на недопустимость нарушения действующих норм. В частности, это связано со случаями групповой заболеваемости детей в лагерях, которые есть в стране. В Самарской области организованный выезд детей на отдых в другие регионы запрещен. Также во избежание вспышек в Самарской области рекомендовано усилить прививочную кампанию среди сотрудников, заступающих на работу в детские лагеря.

Кроме того, в течение прошлой недели была выявлена вспышка на Пестравском маслозаводе: в результате заноса новой коронавирусной инфекции заболели 19 сотрудников. Специалисты Роспотребнадзора выявили на предприятии нарушения: люди с признаками респираторных заболеваний не были своевременно изолированы, некоторые сотрудники неправильно носили маску, сотрудник, выходивший на работу, будучи в отпуске (и как выяснилось в ходе эпидрасследования – в инкубационном периоде), скрыл факт заболевания. Нарушения зафиксированы и в отношении проведения санитарной обработки. «Подобные случаи демонстрируют небрежное отношение к рекомендациям и могут привести к закрытию предприятий. Таких ситуаций допускать нельзя», — подчеркнула Светлана Архипова.

Обсудили на штабе и систему ввода для предприятий паспортов коллективной иммунизации, получить которые можно, если 60% процентов сотрудников прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Представители областного минпрома отметили, что с отраслевыми сообществами проведены совещания, с их стороны есть понимание необходимости этой работы.

По поручению Дмитрия Азарова штаб проанализирует эффективность ограничительных мер, которые вводились на территории Самарской области ранее, и тех, которые принимают сейчас другие регионы страны, где эпидобстановка ухудшается. Решение о новых мерах будет принято по итогам следующих заседаний регионального оперативного штаба. «Любой шаг мы должны людям объяснять, по любому шагу мы должны быть готовы технологически, организационно, финансово и так далее. Это касается абсолютно всех аспектов нашей непростой работы. Люди оценили адекватность наших шагов. У нас есть доверие, может быть, из-за этого и темпы вакцинации повыше. Мы его разрушить не можем», — подчеркнул Глава региона.